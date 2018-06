IG Metall erklärt Verhandlungen bei VW-Zulieferer Halberg Guss für gescheitert

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Sozialtarifverhandlungen bei der Gießerei Neue Halberg Guss (NHG) sind am Mittwoch von der IG Metall für gescheitert erklärt worden.



Man leite in Leipzig und Saarbrücken die Urabstimmung ein, teilte die IG Metall mit. Wenn sich mindestens 75 Prozent der in der IG Metall organisierten Beschäftigten für einen Arbeitskampf aussprächen, könne es zu Streiks kommen. Laut Gewerkschaft laufen bereits die Abstimmungen. Kurz zuvor hatte die Geschäftsführung der NHG die Verhandlungen noch als "konstruktiv" bezeichnet.