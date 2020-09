IG Metall erhöht mit Aktionstag bei Airbus den Druck auf Arbeitgeber

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

HAMBURG/BREMEN (dpa-AFX) - Mit einem Aktionstag an den Airbus -Standorten im Norden hat die IG Metall wegen der drohenden betriebsbedingten Kündigungen den Druck auf den Flugzeughersteller erhöht.



Gleichzeitig forderten die Gewerkschafter das Unternehmen am Dienstag zu Tarifverhandlungen auf. Bei Airbus im Norden sollen mehr als 3000 Stellen wegfallen. In Hamburg inklusive Buxtehude und Fuhlsbüttel sollen es Airbus-Angaben zufolge 2325 Stellen sein, in Bremen geht es um 445, in Stade um 365 und an weiteren Standorten um 40 Stellen. Die IG Metall Küste spricht von noch höheren Zahlen./klm/DP/nas