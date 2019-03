IG Metall: Auch Handwerker benötigen mehr Qualifizierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall erwartet auch für das Handwerk einen von der Digitalisierung und Energiewende getriebenen Umbruch.



Die Beschäftigten müssten für neue Aufgaben qualifiziert werden, erklärte das Vorstandsmitglied Ralf Kutzner am Freitag bei der Bundeshandwerkskonferenz seiner Organisation in Frankfurt.

In diesem Zusammenhang forderte Kutzner ein "Transformations-Kurzarbeitergeld", wie es die IG Metall bereits im Zusammenhang mit den Umbrüchen in der Automobilindustrie ins Spiel gebracht hat. Die Mitarbeiter könnten sich mit Hilfe der Unterstützung weiter qualifizieren und blieben den Handwerksbetrieben auch in schwieriger wirtschaftlicher Lage erhalten, schilderte er die Zielsetzung.

Die IG Metall rechnet beispielsweise für das Kfz-Handwerk mit einem Rückgang der Beschäftigung, während es im Elektrohandwerk mehr Jobs geben könnte, wenn die Beschäftigten richtig qualifiziert würden. Kutzner kritisierte die Deregulierung des Handwerks in den vergangenen Jahren: "Mit Solo-Selbstständigkeit, Wegfall der Meisterpflicht in vielen Berufen und sinkender Tarifbindung kann der ökologische und digitale Wandel für Betriebe und Beschäftigte nicht gelingen."/ceb/DP/jha