IG Design Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Ig Design weist am 03.06.2022, 22:42 Uhr einen Kurs von 49.6 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Haushaltswaren & Spezialitäten" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Ig Design gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 11,88 insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 28,35 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Ig Design ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ig Design-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,68, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 76,73, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ig Design investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,75 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 15,49 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.