IG Christian Henke: Die Wichtigkeit der 200-Tage-Linie – Die Aufwärtsbewegung im DAX ist zu Ende, was ist in den USA?

Der DAX war am Freitag wieder unter seinen 11.500 Punkten. Christian Henke IG: "Das Problem beim DAX ist, dass die 200-Tage-Linie seit geraumer Zeit nach unten zeigt und das ist ein Zeichen, dass wir keine Hausse haben, dass die Aufwärtsbewegung zu Ende ist. In New York sehen wir ein anderes Bild, …" Weitere Themen: Momentan schützt die 200-Tage-Linie den ...

Ein Beitrag von Börsenradio