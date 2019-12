IG: Achtung, lieber Anleger!

IG, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 699.27 GBP mehr oder weniger unverändert (+0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

IG haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der IG beläuft sich mittlerweile auf 583,35 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 699 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,83 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 661,32 GBP. Somit ist die Aktie mit +5,7 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,2 Prozent und liegt damit 1,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,07). Die IG-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei IG in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".