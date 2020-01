Bonn (ots) - Informieren, Probieren, Diskutieren und Verweilen - dasBundeslandwirtschaftsministerium präsentiert auf der Internationalen GrünenWoche Berlin vom 17. bis 26. Januar 2020 wieder "bestes Bio" unter dem Dach desBundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltigerLandwirtschaft (BÖLN), 2020 erstmals in der neuen Halle 27.Unter dem Motto "Bio - innovativ, kreativ, nachhaltig." lädt das BÖLNVerbraucherinnen und Verbraucher, Fachpublikum und Medien ein, sich überrelevante Themen des Ökolandbaus auszutauschen. Diskutieren Sie zum Beispiel mitBiobäuerinnen und -bauern über Klimawandel und Klimaschutz in der Landwirtschaftoder über Chancen der Digitalisierung im Ökolandbau.Messegäste erfahren von Forscherteams, wie alte, vergessene Gemüsesorten neuentdeckt, wieder angepflanzt und vermarktet werden oder wie, wo und warum dieLinse wieder verstärkt in Deutschland angebaut wird.Vertreter aus Bio-Städten erklären das Prinzip "Mehr Bio in Kommunen". Sieerläutern die Ziele des Netzwerkes, von A wie Arbeitsplätze bis Z wieZukunftsbranche.Genussvoll geht's im BÖLN-Forum zu. Die BIOSpitzenköche Alfred Fahr und BerndTrum präsentieren hier täglich kreative Menüs, Snacks und Smoothies. Auf der"Genussreise" können Messegäste Spezialitäten der anwesenden Biobetriebe aus demNetzwerk Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau probieren oder ansinnlichen Wein- und Käsedegustationen teilnehmen.Auf der Bühne der Halle 27 präsentiert sich das BÖLN täglich mit einermorgendlichen Frühstücksaktion sowie mit einem kurzweiligen Wissens-Quiz.Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zeichnet am 23. Januar 2020 um12:30 Uhr die Preisträger des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau für ihreinnovativen Konzepte und zukunftsweisenden Ideen aus. Die Auszeichnung findetzum 20. Mal statt. Der Festakt ist öffentlich. Alle Interessierten sind dazuherzlich eingeladen (Halle 27, Raum Beta 6+7). Hier geht's zur Online-Anmeldung.Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltigerLandwirtschaft ist eine Initiative des Bundesministeriums für Ernährung undLandwirtschaft. Die Geschäftsstelle des BÖLN befindet sich in der Bundesanstaltfür Landwirtschaft und Ernährung.Weitere Informationen zum Messeauftritt 2020 des Bundesprogramms finden Sieunter www.biowoche.de. Unter #BioIGW20 sind alle Interessierten eingeladen, dasGeschehen per Instagram, Twitter oder Facebook zu verfolgen, zu teilen und zukommentieren.Pressekontakt:Elmar SeckInformationsmanagement BÖLN in der BLE, BonnTel 0228-6845 2926elmar.seck@ble.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51369/4490120OTS: Bundesanstalt für Landwirtschaft und ErnährungOriginal-Content von: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, übermittelt durch news aktuell