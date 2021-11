IGT Aktie: Unternehmen schließt eine mehrjährige PlaySports-Vereinbarung ab!

International Game Technology PLC (NYSE:IGT) hat einen mehrjährigen PlaySports-Technologie- und Dienstleistungsvertrag mit The Stadium LLC zur Expansion in Puerto Rico unterzeichnet. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. The Stadium LLC ist Eigentümer und Betreiber von WinIn, einem in Puerto Rico ansässigen Unterhaltungsunternehmen, das Partnerschaften mit eSport-Unternehmen und der führenden Baseball-Liga der Region, Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



