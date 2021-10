IGNITE Aktie: Dan Bilzerian zieht IGNITE-Marke vom kanadischen Cannabismarkt ab!

Dan Bilzerians IGNITE International Brands, Ltd (CSE:BILZ) (OTCQX:BILZF) gab am Mittwoch bekannt, dass es sein Cannabisgeschäft in Kanada einstellt.

Das ist passiert

Ignite, das vom sogenannten "King of Instagram" mitgegründet wurde, produziert CBD-Öl-Tinkturen, topische Produkte, Produkte für Haustiere, Vape-Geräte sowie Spirituosen wie Premium-Wodka und Tequila und Kleidung, um nur einige zu nennen. "Während wir unser Produktportfolio auf der ganzen Welt erweitern, boomen unsere ...



