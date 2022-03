IGNION wählt AWS, um den IoT-Designprozess zu verändern

Barcelona, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) -Ignion, ein in Barcelona ansässiger führender Innovator im Bereich IoT-Antennen, gab heute die Einführung der Antenna Intelligence Cloud bekannt, die die Leistung von Cloud Computing und künstlicher Intelligenz in den Antennenbereich bringt. Basierend auf den Cloud-Diensten von Amazon Web Services (AWS) und der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der patentierten Virtual Antenna™-Technologie ist der neue Cloud-basierte Dienst Antenna Intelligence in der Lage, das Antennendesign von Tagen oder Wochen auf Minuten zu reduzieren.Ignion und AWS werden ihre Zusammenarbeit mit dem Ziel fortsetzen, Werkzeuge anzubieten, die die globale Entwicklung von IoT-Projekten beschleunigen.Ignion hat die Design- und Simulationsplattform auf AWS entwickelt, um IoT-Entwicklern die Möglichkeit zu geben, die Virtual Antenna™-Technologie korrekt und schnell in ihre eigenen Produkte zu integrieren. Dies ermöglicht einen zuverlässigeren und vorhersehbaren Antennenintegrationsprozess in jedes IoT-Gerät und reduziert die Entwicklungskosten und die Zeit bis zur Markteinführung. Basierend auf jahrelanger Erfahrung und Tausenden von ausgeführten Designs nutzt der Antenna Intelligence Cloud-Kern maschinelles Lernen, und die daraus resultierende simulierte Leistung kommt dem, was mit einem realen Endgerät erreicht werden kann, sehr nahe.Angesichts der schnellen und radikalen Veränderungen in der Art und Weise, wie RF-Systeme entworfen werden, ist die Antenna Intelligence Cloud einzigartig positioniert, um die neue Plattform zu werden, die die Innovation und Vielseitigkeit jedes IoT-Endprodukts fördert. Die Antenna Intelligence Cloud nutzt modernste Simulationen mit maschinellem Lernen und macht es überflüssig, die Entwicklung auf physischer Hardware zu beginnen. Da jedes Design einzigartig ist und es aufgrund von 5G, Wi-Fi6E, LoRaWAN oder UWB ständig neue Anforderungen gibt und die Geräte oft mehrere Funkgeräte enthalten, besteht ein großer Bedarf an genauer und zuverlässiger Designunterstützung für das IoT-Ökosystem.„Die Breite und Tiefe des AWS-Cloud-Angebots ermöglicht es uns, Zugang zu unserem Virtual Antenna™-Portfolio zu gewähren und gleichzeitig eine vollständige End-to-End-HF-Designlösung bereitzustellen, um die Entwicklung von IoT-Produkten erheblich zu beschleunigen und den Produkt-ROI zu verbessern", sagte Jaap Groot, Chief Executive Officer bei Ignion. „Wenn Sie Ihre IoT-Antennenlösung mit Unterstützung der Antenna Intelligence Cloud von Ignion entwickeln, wird Ihr Produktentwicklungszyklus verkürzt und mit marktführender Vorhersagbarkeit und Flexibilität optimiert."Ignion ist ein leistungsstarkes Antennenunternehmen und ein führender Innovator, der Miniatur-Standardantennen für IoT, mobile Konnektivität und drahtlose Geräte mit geringer Reichweite entwickelt, herstellt und vertreibt. Ignion hat es sich zur Aufgabe gemacht, das IoT zu beschleunigen und das Ökosystem mit sofort einsatzfähigen Antennenlösungen zu unterstützen.Über IgnionDie Virtual Antenna-Technologie wurde 2015 in Barcelona, Spanien, als unabhängiges Antennenproduktunternehmen gegründet und ist bereits in mehr als 30 Millionen IoT-Geräten weltweit integriert. Ignion kombiniert ein führendes Forschungs- und Entwicklungsteam mit bewährten Designfähigkeiten und Größenvorteilen, um eine neue Generation von Antennenprodukten auf den Markt zu bringen, die den Anforderungen von Designingenieuren an drahtlose Konnektivität gerecht werden. Ignion verfügt über Niederlassungen in Spanien, den USA und China sowie über mehrere strategische Partnerschaften mit den führenden Modulherstellern und Transceiver-OEMs.https://ignion.io/Kontakt:Raquel Arribasraquel.arribas@ignion.io +34 647822040Logo https://mma.prnewswire.com/media/1758734/Ignion_Logo.jpgFoto https://mma.prnewswire.com/media/1758733/Ignion_AWS_Antenna_Intelligence.jpgOriginal-Content von: Ignion; Amazon Web Services, übermittelt durch news aktuell