IGM: Jetzt könnte alles passieren

Am 21.11.2018 ging die Aktie IGM an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 33,32 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Die Aussichten für IGM haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von IGM liegt bei einem Wert von 10,36. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Asset Management" (KGV von 24,63) unter dem Durschschnitt (ca. 58 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist IGM damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: IGM erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (42 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 26,05 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 33,32 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. IGM erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der IGM ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die IGM-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 64,8, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,08, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.