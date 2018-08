IGM: Ist das wirklich wahr?

Für die Aktie IGM aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 08.08.2018 ein Kurs von 37,85 CAD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. IGM weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,98 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Asset Management") von 4,92 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,07 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die IGM-Aktie ein Durchschnitt von 40,92 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,85 CAD (-7,5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (39,02 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der IGM-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. IGM erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,25. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von IGM zahlt die Börse 12,25 Euro. Dies sind 57 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Asset Management" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 28,17. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.