IGM: Endlich?

Für die Aktie IGM aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Toronto am 01.08.2018 ein Kurs von 39,49 CAD geführt.

Wie IGM derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für IGM in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für IGM haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. IGM bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die IGM 4 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu IGM vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 39,49 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 24,72 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 49,25 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für IGM beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,7 Prozent und liegt mit 0,03 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (5,67) für diese Aktie. IGM bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.