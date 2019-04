IGLTA zeichnet ITB Berlin für Engagement im Segment LGBT+ Travel aus

Berlin (ots) - Weltweit größte Reisemesse erhält für diekontinuierliche und international erfolgreiche Positionierung desSegments LGBT+ Travel den Vanguard Award der International LGBT+Travel Association (IGLTA)Anerkennung für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz der LGBT+Community in der weltweiten Tourismusindustrie: Anlässlich ihrerAnnual Global Convention, die vom 24. bis 27. April im Hilton MidtownNew York City stattfindet, wird die International LGBT+ TravelAssociation (IGLTA) der ITB Berlin den Vanguard Award verleihen. Die"IGLTA Honors" werden alljährlich vom IGLTA-Vorstand in Kooperationmit der IGLTA Foundation, der philanthropischen Stiftung der IGLTA,vergeben. Preisträger sind Einzelpersonen, Unternehmen oderOrganisationen, die die Beziehungen innerhalb derTourismusgemeinschaft verbessern und die Sichtbarkeit von LGBT+Travel weltweit erhöht haben. Seine Premiere feierte der LGBTTravel-Pavillon der ITB Berlin bereits im Jahr 2010. Seitdem gilt erals angesehenes Beispiel für die Präsentation des Gay & LesbianTravel-Segments im Rahmen einer internationalen Reisemesse. Neben derumfangreichen Ausstellungsfläche und Vorträgen ziehenRahmenveranstaltungen wie der LGBT+ Media Brunch, dasLGBT+Kongress-Seminar - bei dem seit 2018 auch die ITB Pioneer Awardsverliehen werden -, Networking-Events sowie der LGBT+ LeadershipSummit zahlreiche Besucher an.Durch das Engagement der ITB konnte das Segment auch bei der ITBAsia in Singapur platziert werden und es werden international ITBAcademies, wie zum Beispiel jüngst in Japan oder Malta, zu dem Themadurchgeführt."Die ITB Berlin ist stolz darauf, hier eine Vorreiterrolle zubelegen und für ihre anhaltenden Bemühungen um weltweite Anerkennungdes wichtigen Bereichs LGBT+ Travel, eine so hohe Auszeichnung zuerhalten", sagt Rika Jean-François, CSR-Beauftragte der ITB Berlinund verantwortlich für das Segment. "Was mit einigen wenigenCommunity-Pionieren begann, die sich hier und da auf der ITB Berlinpräsentierten, etablierte sich in den vergangenen Jahren als eineanerkannte Plattform. Gemeinsam mit unserem Partner Diversity Tourismhaben wir ein weltweit einzigartiges Forum geschaffen.""Wir sind heute an einem Punkt angelangt, an dem wir auf der ITBBerlin einen der vielseitigsten und pulsierendsten LGBT+ TravelPavillons mit Ausstellern und Diskussionsteilnehmern aus aller Weltgeschaffen haben", unterstreicht Thomas Bömkes, LGBT+-Berater der ITBBerlin und Geschäftsführer Diversity Tourism GmbH das wachsendePotenzial. Rika Jean-François fügt hinzu: "Diese Auszeichnung wirduns die Kraft geben, uns weiter dafür einzusetzen, dass LGBT+-Reisende in keinem Land dieser Erde mehr diskriminiert werden undwie jeder andere Reisende, Orte besuchen können, in denen auch dieBewohner, ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung, respektiertwerden. Thomas Bömkes weist darauf hin, dass die Wirtschaftskraftdieses Reisesegments ist nicht zu unterschätzen sei: "Studien habengezeigt, dass die Akzeptanz von Diversität zum wirtschaftlichenErfolg einer Destination wesentlich beitragen kann."Bereits seit den 1990er Jahren ist LGBT-Tourismus auf der ITBBerlin vertreten. Aufgrund der CSR-Politik der ITB Berlin, dieDiversität befürwortet und Menschenrechte im Tourismus fördert undaufgrund des regen Zuspruchs bei den Ausstellern und Besuchern, wurdeGay & Lesbian Travel 2010 als eigenständiges offizielles Segment aufder ITB Berlin ausgerufen. Geprägt von Offenheit, Kreativität undlebendigem Miteinander, gehört dieser Bereich heute zu denvielfältigsten auf der ITB Berlin. Der LGBT Travel-Pavillonpräsentiert mittlerweile das größte Angebot an Urlaubsmöglichkeitenim schwul-lesbischen Segment weltweit auf einer Messe.Weitere Informationen über das ITB Berlin LGBT Travel-Segmentunter www.itb-berlin.com/lgbt.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China / ITB India:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269julia.sonnemann@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell