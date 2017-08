IGA-Chef: Besucherzahlen auf Gartenausstellung hervorragend

Berlin (ots) - Die Internationale Gartenausstellung in Berlinverzeichnet deutlich mehr Besucher.Wie IGA-Chef Christoph Schmidt am Dienstag im Inforadio des rbbsagte, sind bisher 1,2 Millionen Menschen auf das Gelände inMarzahn-Hellersdorf gekommen. Gerade die vergangenen Tage seienhervorragend gewesen. Wörtlich sagte Schmidt:"Gerade die letzten Wochen, wo endlich mal das Wetter stabil ist,haben wir ganz hervorragende Zahlen. In der letzten Woche 60-, 70.000... In den letzten Tagen immer um die 15-, 16.000."Schmidt schloss nicht aus, dass die angepeilte Gesamtbesucherzahlvon zwei Millionen noch erreicht wird. "Das werden die nächstenWochen zeigen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell