IFRA: Wissenschaftliche Arbeit zu Duftstoffallergenen bringt Fortschritte für Verbraucherschutz

Brüssel (ots/PRNewswire) -Unter der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission (DG SANCO)fand heute die vierte jährliche Überprüfung von IDEA(http://www.ideaproject.info) (International Dialogue for theEvaluation of Allergens) statt, die die bisher durch dieverschiedenen Arbeitsgruppen durchgeführte Arbeit vollständigevaluiert und Prioritäten für die künftige Arbeit setzt.Das Projekt, an dem mehrere Interessengruppen beteiligt sind, hateinige wesentliche Meilensteine erreicht, die heute in Luxemburg derBegutachtung unterzogen wurden. Die Revision der quantitativenRisikobewertung (QRA) für Riechstoffe konnte zum Abschluss gebrachtwerden, einschließlich der Möglichkeit, die Gesamtbelastunghinsichtlich individueller Duftinhaltsstoffe besser abzuschätzen. Dieüberarbeitete Methodik wurde der EU-Kommission vorgelegt, die eineEinschätzung zum Wert dieser neuen Variante, die verhindern soll,dass Verbraucher durch Duftstoffe sensibilisiert werden, einleitenwird.Im wissenschaftlich schwierigen Feld der Inhaltsstoffe, die intatsächlich sensibilisierende Stoffe umgewandelt werden müssen,speziell im Bereich Oxidation, trägt hochentwickelte analytischeArbeit dazu bei, die Belastung für den Verbraucher besseridentifizieren und quantifizieren zu können.Das IDEA-Projekt hat darüber hinaus in Zusammenarbeit mit anderenOrganisationen wie EPAA (European Partnership on Alternatives toAnimal testing) und CAAT (Centre for Alternatives to Animal Testing)Fortschritte bei der Zielsetzung gemacht, geeignete Testverfahren,die Tierversuche ausschließen, zur Gefahrenbeschreibung vonDuftinhaltsstoffen zu entwickeln.Im Rahmen des 2013 ins Leben gerufenen IDEA(http://www.ideproject.info)-Projekts fanden bisher 12 Workshops undArbeitsgruppensitzungen statt, die über 41 wissenschaftliche undmedizinische Experten aus Hochschulen, Kliniken undForschungszentren, darunter auch ehemalige und aktuelle Mitgliederder wissenschaftlichen Ausschüsse, sowie mehr als 47Branchenexperten, 9 Beobachter und 6 weitere Interessenvertreterzusammenführt haben.Michael Carlos, der Vorsitzende der IFRA, dankte der EU-Kommissionfür ihre kontinuierliche Unterstützung und begrüßte die Gelegenheitzum Dialog mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft im Rahmen derjährlichen Überprüfungen."Diese Art des Dialogs unterstützt das gegenseitige Verständnisund wirkt vertrauensbildend, und leistet einen immensen Beitrag zurFörderung von Sicherheit und Wohlergehen der Verbraucher", erklärteCarlos.Hinweise an die Redaktion:Sämtliche Einzelheiten zum IDEA-Projekt und Ergebnisse aus denWorkshops finden Sie auf der eigens eingerichteten Website unter:http://ideaproject.info/oder auf der Website der wissenschaftlichen Ausschüsse derEU-Kommission unter:https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/idea-4th-annual-review-workshop_enPressekontakt:Stephen Weller Company: IFRA Rufnummer: +32-2-214-2067 Mobiltelefon:+32-497-57-33-94 Email-Adresse: sweller@ifraorg.orgOriginal-Content von: Ifra, übermittelt durch news aktuell