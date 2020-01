IFF Aktie: Thema Nachhaltigkeit!

Nur ein Hype oder eine „nachhaltige“ Änderung? Das Thema Klima und Nachhaltigkeit wird derzeit gewissermaßen groß geschrieben in der öffentlichen Debatte. Auch diverse Unternehmen greifen das auf. Aktuelles Beispiel: Der US-Konzern International Flavors & Fragrances Inc. (kurz „IFF“) teilte am Montag mit: Ja, man habe es das fünfte Mal in Folge auf die prestigevolle (so IFF) Liste „List for Climate Change“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung