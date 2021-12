IFF 2021 beleuchtet Chinas Pläne für gemeinsamen Wohlstand und eine allumfassende nachhaltige Entwicklung

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Während China sein Wirtschaftsmodell durch die Förderung des allgemeinen Wohlstands reformiert, teilten Wirtschaftsexperten auf dem Internationalen Finanzforum (IFF) 2021 ihre Erkenntnisse über das Ziel des Landes mit, das darauf abzielt, die Wohlstandskluft zwischen Arm und Reich weiter zu schließen, die Chancen für den sozialen Aufstieg zu nivellieren und soziale Ungleichheiten zu verringern.Zu den gemeinsamen Wohlstandszielen Chinas gehört die Verlagerung der Prioritäten der Regierung von der Wachstumseffizienz auf die Fairness, die tertiäre Verteilung sowie das Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit.Huang Qifan, Vorsitzender des akademischen Ausschusses des IFF und Professor an der Fudan-Universität, wies darauf hin, dass es ein moralisches und wirtschaftliches Gebot sei, gemeinsamen Wohlstand zu erreichen, da ein gähnendes Wohlstandsgefälle zu einer polarisierten sozialen Klassenstruktur, einer stagnierenden Wirtschaft und einer schwachen sozialen Stabilität führe, wodurch die Nation in ein Gleichgewicht mit geringer Effizienz gerate. Die Antwort auf die potenziellen Risiken besteht darin, die Gruppe der mittleren Einkommen zu vergrößern.Trotz des Versprechens der Regierung, mehr Wert auf Fairness zu legen, bleibe Wachstum ein wesentlicher Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklungsziele Chinas, sagte er. Die Maßnahmen für den gemeinsamen Wohlstand sollten sich an der aktuellen sozialen und wirtschaftlichen Realität orientieren, was bedeutet, dass es langfristiger, schrittweiser Anstrengungen bedarf, um das Endziel zu erreichen.Liu Shijin, stellvertretender Direktor des Wirtschaftsausschusses des Nationalen Komitees der CPPCC, sagte, die Lösung zur Eindämmung des Wohlstandsgefälles und zur Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit liege in politischen Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Grundversorgung und der Einkommen für Menschen mit niedrigem Einkommen sowie in der Förderung der Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen.Huang Qifan erläuterte, dass China institutionelle Strukturen schaffen wird, die die drei Bereiche der Verteilung - Primär-, Sekundär- und Tertiärsektor - koordinieren, um gemeinsamen Wohlstand zu erreichen. Die primäre und sekundäre Verteilung kann durch die Einkommens- und Steuerpolitik erfolgen, während die tertiäre Verteilung durch philanthropische Aktivitäten und individuelle und organisatorische Verantwortung erreicht wird. In China wird etwa ein Drittel der Hochschulmittel für die Bildung aufgewendet, insbesondere in ländlichen Gebieten, um Wanderarbeitern und Dorfärzten zu helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern.Zhu Xian, Vizepräsident und Generalsekretär der IFF und ehemaliger Vizepräsident der Weltbank, wies darauf hin, dass das Gleichgewicht zwischen Effizienz und Fairness eine Frage ist, mit der sich Regierungen auf der ganzen Welt konfrontiert sehen, und er hofft, dass Chinas innovativer Weg, das Problem anzugehen, zur internationalen Wirtschaftsentwicklung beitragen wird.Pressekontakt:Steel Shen,(86)-10-5087-3634,steel.shen@iff.org.cnOriginal-Content von: International Finance Forum (IFF), übermittelt durch news aktuell