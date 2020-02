IFCO verleiht zum dritten Mal in Folge jährliches Nachhaltigkeitszertifikat an Einzelhändler und Erzeuger

München (ots) - Das Zertifikat veranschaulicht die Umwelteinsparungennordamerikanischer und europäischer Händler und LebensmittelerzeugerIFCO (https://www.ifco.com/de/), der weltweit führende Anbieter vonwiederverwendbaren Mehrwegbehältern (RPCs) für frische Lebensmittel, verleihtzum dritten Mal in Folge sein jährliches Nachhaltigkeitszertifikat in Europa undNordamerika. IFCO startete seine Initiative zur Nachhaltigkeitszertifizierung imSeptember 2018 mit der Vergabe an europäische und nordamerikanischeEinzeländler. Da man nicht nur die Nachhaltigkeitsbemühungen von Einzelhändlern,sondern auch von Erzeugern würdigen möchte, verleiht IFCO sein Zertifikat seitvergangenem Jahr an Unternehmen beider Branchen. IFCO zählt zu dennachhaltigsten Logistikunternehmen weltweit und ist branchenführend im BereichCorporate Social Responsibility (CSR). Mit der Auszeichnung durch IFCO könnenUnternehmen daher ihr Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit unterBeweis stellen.Nachhaltigkeitszertifikat belegt UmweltengagementNicht erst seit der Umwelt- und Klimaschutzdebatte des vergangenen Jahres legenEndkunden Wert auf nachhaltige Produkte und Geschäftspraktiken. IndemEinzelhändler und Erzeuger die gestiegene Nachfrage nach umweltfreundlichenProdukten und Praktiken berücksichtigen, heben sie sich vom Wettbewerb ab undbinden ihre Kunden. Das IFCO-Zertifikat belegt das Umweltengagement derausgezeichneten Unternehmen. Desweiteren stehen die Nachhaltigkeitsziele vonUnternehmen verstärkt im Fokus von Aktionären. Das Nachhaltigkeitszertifikat vonIFCO ist sowohl für Kunden als auch für Aktionäre ein klarer Beweis fürumweltfreundliches Verhalten von Unternehmen.Nachdem IFCO das Zertifikat im September 2018 erstmals an Einzeländler verliehenhat und seit dem vergangenen Jahr auch Erzeuger auszeichnet, würdigt IFCO diesesJahr zum dritten Mal in Folge glaubwürdige und lang andauerndeNachhaltigkeitsbemühungen. Die Verwendung von wiederverwendbarenPlastikbehältern leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Durch dieVerleihung des Nachhaltgkeitszertifikats teilt IFCO seine Leistungen im BereichUmweltschutz mit seinen Kunden. Jeder Einzelhändler und Erzeuger erhält einZertifikat, das die Menge an Kohlendioxid, Wasser, Energie, Feststoffabfällenund Lebensmittelabfällen angibt, die durch den Einsatz von IFCO-RPCs in seinerSupply Chain vermieden wurden. Diese Einsparungen basieren auf einerHochrechnung der Energie- und Ressourceneinsparungen von IFCO."Die Verwendung von RPCs stellt die Nachhaltigkeit entlang der gesamtenLieferkette sicher - vom Erzeuger bis zum Einzelhändler. Mit der Verleihungunseres Nachhaltigkeitszertifikats möchten wir die Bemühungen unserer Kunden inbeiden Branchen zur Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks anerkennen. DasZertifikat bescheinigt Erzeugern und Einzelhändlern, dass sie konkrete Maßnahmenergreifen, um ihre Lieferketten nachhaltiger zu gestalten und die Umwelt zuschützen. Dieses Engagement ist sowohl Kunden, als auch Geschäftspartnernzunehmend wichtig. Die eigenen Bemühungen belegen zu können, trägt somit zumGeschäftserfolg bei", erklärt Wolfgang Orgeldinger, CEO bei IFCO SYSTEMS.RPCs stellen jährliche Einsparungen bei CO2, Energie, Wasser und Abfall sicherIFCO überwacht stetig den ökologischen Nutzen seines Logistikkonzepts IFCOSmartCycleTM, das auf dem Prinzip "Teilen und Wiederverwenden" basiert. AlleIFCO-RPCs werden während ihrer gesamten Lebensdauer 30 bis 120 Malwiederverwendet. Nach jedem Zyklus werden die RPCs einem gründlichen Reinigungs-und Inspektionsprozess unterzogen, bevor sie wieder ausgeliefert werden.Beschädigte Kisten, die nicht mehr verwendet werden können, werden zu 100Prozent recycelt und für die Herstellung neuer RPCs genutzt. Mehrere Studienhaben gezeigt, dass der Einsatz von RPCs im Vergleich zu Einwegverpackungen zuEinsparungen von CO2 (bis zu 60%), Energie (64%), Wasser (80%),Feststoffabfällen (bis zu 86%) und Schäden an Lebensmitteln (bis zu 96%) führt.IFCO kontrolliert durchgehend die Auswirkungen des SmartCycleTM auf die Umwelt.In Europa und Nordamerika hat IFCO 2019 folgende Einsparungen erreicht:- 516.168 Tonnen CO2, enstpricht 280.275 weniger Autos auf denStraßen pro Jahr- 9,2 Millionen Kubikmeter Wasser, entspricht über 209 Millionen5-Minuten-Duschen- 33.096 Terrajoule Elektrizität, womit man 17,4 MillionenGlühbirnen ein Jahr lang betreiben kann- 265.873 Tonnen Feststoffabfälle, entspricht dem Abfall, den 194Millionen Menschen pro Tag erzeugen- 47.296 Tonnen Lebensmittelabfälle, entspricht 90 MillionenMahlzeiten.Diese Vorteile wirken sich auf die Lieferketten der IFCO-Kunden aus und stelleneine wichtige Leistung für Unternehmen dar, die ihre Frischprodukte schützen undgleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsbilanz verbessern wollen.Bildmaterial finden Sie unter: https://bit.ly/2PbcBAWÜber IFCO:IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen fürFrischprodukte und betreut Kunden in über 50 Ländern. Das Unternehmen verfügtweltweit über einen Pool von mehr als 314 Millionen Mehrwegbehältern (ReusablePlastic Containers - RPCs), die jährlich für über 1,7 Milliarden Auslieferungenvon frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern,Brot und anderen Produkten von den Produzenten zum Einzelhandel eingesetztwerden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lebensmittel-Lieferkette, denn siebewahren Frische und Qualität der Produkte, sparen Kosten, reduzieren denWarenverderb und sind umweltfreundlicher als Einwegverpackungen. MehrInformationen finden Sie unter www.ifco.com.