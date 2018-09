IFCO verleiht Nachhaltigkeitszertifikat für Einzelhändler / Zertifikat veranschaulicht die Umwelteinsparungen europäischer und nordamerikanischer Händler

Pullach (ots) - IFCO, der weltweit führende Anbieter vonMehrwegtransportbehältern (Reusable Plastic Container, RPC) fürFrischeprodukte, gab heute bekannt, dass es eine Initiative zurNachhaltigkeitszertifizierung für seine Einzelhandelskunden in Europaund Nordamerika startet. IFCO zählt zu den nachhaltigstenLogistikunternehmen weltweit und ist branchenführend im BereichCorporate Social Responsibility. Vor diesem Hintergrund profitierendie mit dem IFCO-Nachhaltigkeitszertifikat ausgezeichnetenEinzelhändler von einem konkreten und glaubwürdigen Beweis ihresEngagements für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.Jährliche Einsparungen bei CO2, Energie, Wasser und AbfallIFCO misst kontinuierlich die ökologischen Vorteile seinesLogistikkonzepts IFCO SmartCycleTM, das auf dem Prinzip "Teilen undWiederverwenden" basiert. Alle IFCO-RPCs werden während ihrerLebensdauer mehr als 50-mal wiederverwendet. Nach jedem Zyklus werdensie einem aufwendigen Reinigungs- und Inspektionsprozess unterzogen,bevor sie für den nächsten Zyklus ausgeliefert werden. BeschädigteRPCs, die nicht repariert werden können, werden zu 100% recycelt undfür die Herstellung neuer IFCO-RPCs verwendet.Mehrere Studien haben bewiesen, dass die Verwendung von RPCs einenbedeutenden Beitrag zum Umweltschutz leistet, indem sie im Vergleichzu Einwegverpackungen sowohl den CO2-Ausstoß (bis zu 60%), als auchEnergieverbrauch (64%), Wasserverbrauch (80%), Feststoffabfälle (biszu 86%) und Schäden an Lebensmitteln (bis zu 96%) reduziert.IFCO kontrolliert stetig die Umweltauswirkungen seiner RPCs unddes SmartCycleTM. In Europa und Nordamerika hat IFCO allein 2017folgende Umwelteinsparungen erreicht:- 460.000 Tonnen CO2, entspricht 241.000 weniger Autos pro Jahr- 8 Millionen Kubikmeter Wasser, entspricht 188 MillionenFünf-Minuten-Duschen- 29.500 Terajoul Strom, entspricht der Energiemenge die 15 MillionenGlühbirnen im Jahr verbrauchen- 237.000 Tonnen Feststoffabfälle, entspricht der Abfallmenge, die171 Millionen Menschen pro Tag erzeugen- 42.200 Tonnen Lebensmittelabfälle, entspricht 70 MillionenMahlzeitenDie gesamte Mitteilung finden Sie unter: ftp://presse.hbi.de/pub/IFCO/Nachhaltigkeitszertifikat/IFCO_Nachhaltigkeitszertifikat.pdfBildmaterial finden Sie unter: ftp://presse.hbi.de/pub/IFCO/Nachhaltigkeitszertifikat/IFCO_Umweltauswirkungen.jpgKontakt:HBI GmbHStefan SchmidtTel.: +49 (0)89 99 38 87-30ifco@hbi.deOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuell