IFCO stellt neue RPC Mini Series für effizienten Transport von Convenience Food und frischen Snacks vor

Neuer Mehrwegbehälter ermöglicht Händlern, Erzeugern und Lieferanten effiziente und nachhaltige Erfüllung aktueller MarktbedürfnisseIFCO SYSTEMS, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Mehrwegbehältern (RPCs) für frische Lebensmittel, gibt die Markteinführung seiner neuen RPC Mini Series bekannt. Bei der RPC Mini Series handelt es sich um die kleinsten Mehrwegbehälter auf dem Markt, die speziell für den Transport von für den sofortigen Verzehr verpackten Lebensmitteln entwickelt wurden. Die Größe der RPCs erlaubt es Händlern, Erzeugern und Lieferanten, den vorhandenen Platz beim Transport von Convenience Food und frischen, vorverpackten Lebensmitteln für den sofortigen Verzehr effizient zu nutzen.Ein Drittel mehr Ware pro PaletteMit der Neuentwicklung reagiert IFCO auf veränderte Kundenbedürfnisse. Immer mehr Verbraucher konsumieren gesunde, für den sofortigen Verzehr vorbereitete Snacks wie Sandwiches, Fertigsalate, Karottenstifte oder Apfelscheiben. Lebensmitteleinzelhändler haben ihre Sortimente auf diesen Bedarf eingestellt. Das bringt einen verstärkten Bedarf an Mehrwegverpackungen mit sich, in denen sich Convenience Food und für den sofortigen Verzehr vorbereitete, frische Snacks effizient und platzsparend transportieren lassen. Aufgrund der besonderen Form dieser Produkte, beispielsweise dreieckige Verpackungen bei Sandwiches, bleibt beim Transport in herkömmlichen Mehrwegverpackungen viel ungenutzter Platz.Die IFCO RPC Mini Series ist auf Platzersparnis beim Transport von vorverpackten, sofort verzehrbaren Snacks und Convenience Food ausgelegt. Dadurch lassen sich pro Palette ein Drittel mehr Artikel transportieren als bei der Verwendung herkömmlicher Mehrwegbehälter. Zudem eignen sich die RPCs der Mini Series zur ansprechenden Präsentation der Ware im Einzelhandel. Die Produkte lassen sich so platzieren, dass das Label mit allen wichtigen Produktinformationen sichtbar ist.