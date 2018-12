IFCO spendet Lebensmittel an Münchner Tafel / IFCO CEO Wolfgang Orgeldinger übergibt persönlich Lebensmittelspenden an die Tafel

Pullach (ots) - Im Rahmen seiner weltweiten Unterstützung vonLebensmitteltafeln und dem Einsatz für eine nachhaltigere Weltspendete IFCO SYSTEMS (https://www.ifco.com/), der weltweit führendeAnbieter von Mehrwegverpackungslösungen, gestern Lebensmittel an dieMünchner Tafel e.V. (https://www.muenchner-tafel.de/). Die Spendenwurden von IFCO-Mitarbeitern und CEO Wolfgang Orgeldinger persönlichübergeben. Insgesamt spendete IFCO 2.880 Lebensmittel wie Konserven,Milch und Teigwaren. Die Münchner Tafel e.V. ist eine unabhängigeLebensmitteltafel mit Sitz in München. Jede Woche verteilt sie an 27Verteilungsstellen und in 107 Sozialeinrichtungen im MünchnerStadtgebiet Lebensmittel an Bedürftige."Eine effizientere Supply Chain nutzt allen. Deshalb unterstützenwir seit 2009 Lebensmitteltafeln. IFCO ist sich bewusst, dass dieKluft zwischen Arm und Reich immer größer wird - auf der ganzen Welt,aber auch zu Hause in München. Deshalb unterstützen wirLebensmittelbanken wie die Münchner Tafel mit dringend benötigtenLebensmitteln", sagt Wolfgang Orgeldinger, CEO von IFCO SYSTEMS. "Wirfreuen uns, nicht nur durch Lebensmittelspenden zu helfen, sondernauch durch Freiwilligenarbeit, indem wir Kühltransportermitfinanzieren und unsere wiederverwendbaren Plastikbehälter (RPCs)zur Verfügung stellen, damit die Lebensmitteltafeln ihre Lieferketteoptimieren und ihre Mission, den Bedürftigen zu helfen, bessererfüllen können."Für die Aktion kauften freiwillige Helfer von IFCO Lebensmittelwie proteinreiche Konserven, Milch und Trockenteigwaren in einemlokalen Supermarkt in München. Die Idee hinter der Bereitstellung vonhaltbaren und proteinreichen Lebensmitteln war es, gesundeNahrungsmittel zu liefern, die die Menschen lagern und bei Bedarfverwenden können. Die von IFCO gekauften Lebensmittel wurden dann inwiederverwendbare IFCO RPCs verpackt und am 17. Dezember zur MünchnerTafel transportiert, wo IFCO-Mitarbeiter und CEO Wolfgang Orgeldingerdie Spenden persönlich übergaben und entluden.Bilder finden Sie unter: https://bit.ly/2LuzoVrDie vollständige Mitteilung finden Sie unter:https://www.ifco.com/788af552c2069011Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna VossTel.: +49 (0)89 99 38 87-30ifco@hbi.deOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuell