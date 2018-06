IFCO für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert / Mehrwegverpackungslösungen von IFCO sorgen für einen effizienten Ressourceneinsatz

Pullach (ots) - Die IFCO SYSTEMS GmbH, der führende Anbieter vonMehrwegverpackungslösungen für Frischprodukte, ist für den DeutschenNachhaltigkeitspreis 2019 in der Kategorie "mittelgroße Unternehmen"nominiert. IFCO setzt mit seinen Kunststoffmehrwegbehältern(englisch: reusable plastic containers, RPCs) hohe ökologischeStandards, die nicht nur die Lieferketteneffizienz von Unternehmenverbessern, sondern auch deren ökologischen Fußabdruck reduzieren.Der Einsatz von IFCO-RPCs, die nach dem Pooling-Prinzip vermietetstatt verkauft werden, reduziert Feststoffabfall,Nahrungsmittelverluste sowie CO2-Ausstoß und sorgt für eineneffizienteren Einsatz von Ressourcen.Seit 2008 honoriert der Deutsche Nachhaltigkeitspreis jedes Jahrkreative und nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen vonmorgen. Europas größte Auszeichnung für ökologisches und sozialesEngagement würdigt Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in denKategorien Wirtschaft, Forschung, Architektur und Kommunen. Mit demPreis fördert die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V.gemeinsam mit der Bundesregierung Unternehmen und Akteure mitVorbildfunktion.Vorreiter in NachhaltigkeitDie IFCO SYSTEMS GmbH ist in der Kategorie "mittelgroßeUnternehmen" für den Nachhaltigkeitspreis nominiert. IFCO zählt zuden Vorreitern in Punkto Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.RPCs von IFCO erzeugen im Vergleich zu Einwegverpackungen bis zu 60Prozent weniger CO2 und bis zu 86 Prozent weniger Feststoffabfälle.Zudem verbrauchen sie weniger Energie und Wasser und reduzierenProduktschäden um bis zu 96 Prozent - was Lebensmittelabfälleerheblich verringert."Unsere gesamte Geschäftsphilosophie fußt auf Nachhaltigkeit. Wirhalten die Auswirkungen auf die Umwelt durch die ständigeVerbesserung unserer Produkte, Aktivitäten und Lieferketten so geringwie möglich - für eine saubere Zukunft. Die Nominierung für denDeutschen Nachhaltigkeitspreis ist eine große Anerkennung, die unsweiter anspornt, unseren Beitrag für eine nachhaltigere Welt zuleisten", erklärt Wolfgang Orgeldinger, CEO von IFCO SYSTEMS.Bilder und weitere Informationen finden Sie unterftp://presse.hbi.de/pub/IFCO/GermanSustainabilityAward/Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHTel.: +49 (0)89 99 38 87 47ifco@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuell