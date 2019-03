IFCO als Innovationsführer Deutschlands ausgezeichnet

Finanztrends Video zu



Pullach (ots) - IFCO SYSTEMS, der weltweit führende Anbieter vonMehrwegverpackungslösungen für Frischeprodukte, wurde vomF.A.Z.-Institut als Innovationsführer in Deutschland ausgezeichnet.IFCO belegt einen Spitzenplatz in der Kategorie "Fördern, Packen,Lagern". Die Auszeichnung beweist die Innovationskraft von IFCO undseiner wiederverwendbaren Plastikbehälter (Reusable PlasticContainer, RPC).Im Rahmen der Studie "Deutschlands Innovationsführer" wurden33.000 Unternehmen aus Deutschland hinsichtlich ihrerInnovationskraft analysiert. Basis der Studie bilden Daten desEuropäischen Patentamts. Die Studie wurde von Prognos im Auftrag desF.A.Z.-Instituts und in Kooperation mit dem IMWF Institut fürManagement- und Wirtschaftsforschung durchgeführt."Unser Ziel ist es, unsere Produkte und Dienstleistungen stetig zuoptimieren, um eine effizientere Supply Chain zu ermöglichen, von deralle Beteiligten profitieren. Wir sind sehr stolz auf dieAuszeichnung des F.A.Z.-Instituts als Deutscher Innovationsführer",sagt Wolfgang Orgeldinger, CEO von IFCO SYSTEMS. "In den letztenJahren haben wir viel Wert auf die Produktentwicklung gelegt. Daraussind innovative Produktfamilien wie unsere Lift Lock RPCs entstanden,die eine einfache und sichere Handhabung gewährleisten. UnsereInnovationen reduzieren die Umweltbelastung unserer Kunden undübertragen die Vorteile von RPCs auch in andere Branchen neben Obstund Gemüse, wie z.B. die Back- und Fleischbranche."Innovationskraft basiert auf PatentenAls Basis für die Studie wurden alle Patente deutscher Unternehmenanalysiert, die weltweit innerhalb der letzten zehn Jahre angemeldetwurden. Auch der Anteil deutscher Erfinder floss in die Analyse mitein. Als deutsche Innovationsführer zählen Unternehmen, deren Patenteüberdurchschnittlich häufig zitiert wurden, und die damit ihrentsprechendes Wissens- und Technologiefeld bedeutend mitgeprägthaben, die zudem überdurchschnittlich innovative Erfindungenangemeldet haben und mit deutschen Erfindern zusammenarbeiten.Die vollständige Mitteilung finden Sie unter:http://ots.de/FktPtVBildmaterial finden Sie unter:http://presse.hbi.de/pub/IFCO/Innovation/Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHStefan SchmidtTel.: +49 (0)89 99 38 87-47ifco@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuell