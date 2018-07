Berlin (ots) -Berlin und die IFA gehören auch in Zukunft fest zusammen: DerVeranstalter der IFA, die gfu - Consumer und Home Electronics GmbH,hat heute die vertraglichen Vereinbarungen mit der Messe Berlin GmbHzur Organisation und Durchführung der IFA, der weltweit bedeutendstenMesse für Consumer Electronics und Home Appliances um weitere fünfJahre, mit Option auf ein weiteres Jahr, verlängert. DieVertragsunterzeichnung fand heute in Anwesenheit von BerlinsRegierendem Bürgermeister Michael Müller im Roten Rathaus statt.Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin: "Ich freuemich sehr, dass die IFA auch in den nächsten Jahren für Berlingesichert ist. Die Erfolgsgeschichte dieser führenden globalenLeitmesse wird damit in unserer Stadt fortgeschrieben. Die IFA stärktden Messestandort und unsere internationale Strahlkraft als 'Stadtder Freiheit'. Die IFA bringt Industrie, Handel, Medien, Expertinnenund Experten aus aller Welt in unsere Metropole. Auf derFunkausstellung ist die Zukunft schon Gegenwart: NeueDigitalisierungs-Trends in der Consumer Electronics- und in derHaushaltsgerätebranche werden oft zuerst in Berlin präsentiert. Damitgibt die IFA auch dem Wirtschafts-, Wissenschafts- undTechnologiezentrum Berlin wichtige Impulse."Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu, erklärte:"Die Partnerschaft zwischen der Messe Berlin und der gfu ist eineherausragende Erfolgsgeschichte. So haben wir die IFA gemeinsam zurweltweit bedeutendsten Messe für Consumer und Home Electronicsentwickelt. Sie ist der wichtigste Marktplatz der Branche mit einemOrdervolumen von zuletzt mehr als 4,7 Milliarden Euro. Diese Stärkeresultiert auch aus dem Standort, der mit Berlin nicht besser seinkönnte. Mit der erneuten Verlängerung dieser über Jahrzehntekonstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit kann die Zukunftder IFA in Berlin weitergeschrieben werden. An dieser Stelle giltmein Dank der Messe Berlin, speziell dem IFA-Team, unserem stetsverlässlichen und starken Partner und dem Land Berlin für diepolitische Unterstützung."Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung MesseBerlin, betonte: "Wir freuen uns, die gfu auch in Zukunft bei derDurchführung und Weiterentwicklung der IFA zu unterstützen. Wir habendie IFA gemeinsam zu der weltweiten Bedeutung gebracht, die sie heutehat und die sie zu einer der erfolgreichsten Messen in unseremPortfolio macht. Ihre wirtschaftliche Bedeutung für Berlin ist kaumzu unterschätzen. Nur ihre stete Weiterentwicklung sichert dabeiihren Bestand und es ist unsere gemeinsame Hoffnung, das nunabsehbare 100-jährige Jubiläum im Jahr 2024 in Berlin feiern zudürfen."Auf der IFA 2017 präsentierten 1.805 Aussteller auf mehr als159.000 m² vermieteter Ausstellungsfläche ihre unzähligen Produkteund Neuheiten. Insgesamt besuchten mehr als 252.000 Besucher die IFA2017, darunter mehr als 145.000 Fachbesucher, von welchen nahezu 50Prozent aus dem Ausland anreisten. Mit einem Ordervolumen von 4,7Milliarden Euro ist die IFA das bedeutendste Ereignis für Industrieund Handel im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts, der wichtigstenHandels-Saison des Jahres. Dies trifft für beide Branchen, ConsumerElectronics und Elektrohausgeräte, übereinstimmend zu.Die IFA 2018 findet vom 31. August bis zum 5. September auf demBerliner Messegelände statt. Mehr Informationen unter:www.ifa-berlin.comÜber die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMesse-gesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkon-ferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Bran-denburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVeranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungenam Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedesJahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördertund treibt die Messe Ber-lin die Entwicklung der Metropole Berlin.Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchernein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zugewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich imUnterneh-mensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.www.messe-berlin.deDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.messe-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038-2270hoeger@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deTwitter: @messedamm22Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell