IFA: Microsoft stellt Surface Hub 2S auf der Funkausstellung aus

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Microsoft legt seinen Schwerpunkt auf der IFA in Berlin auf sein digitales Whiteboard Surface Hub 2S.



Seit Mittwoch wird die interaktive Tafel auch in Deutschland an Geschäftskunden ausgeliefert, wie das Unternehmen mitteilte. Das rund 9700 Euro teure Gerät hat ein 50 Zoll großes berührungsempfindliches Display mit 4k-Auflösung und ist mit einer Kamera für die Teamarbeit ausgestattet. Über integrierte Lautsprecher und Mikrofone können sich so auch Mitarbeiter etwa aus anderen Standorten einwählen und am Meeting teilnehmen.

Auf dem Display können mehrere Team-Mitglieder gleichzeitig an Entwürfen zeichnen, verschiedene Objekte wie zum Beispiel Excel-Tabellen einbinden oder auch unternehmenseigene Software nutzen. Entwickelt sei das Surface Hub 2S speziell für die flexible Teamarbeit und gehe mit innovativem Zubehör über traditionelle Konferenzraum-Szenarien weit hinaus, sagte Andre Hansel von Microsoft Deutschland./gri/DP/men