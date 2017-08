IFA-Megatrend Smart Home: Immer mehr Hausgeräte denken mit / TÜV Rheinland: Mehr Komfort durch vernetzte Hausgeräte / Smarte Technologien auf dem Vormarsch / Nachhaltigkeit als Kaufargument

Köln (ots) - Ein Kühlschrank, der Fotos von seinem Inhalt an dasSmartphone sendet. Ein Staubsauger, der per Sprachsteuerung seinenDienst startet. Oder ein Schnellkochtopf, der sich mit Bluetooth vomSofa aus überwachen lässt: Smarte Innovationen bei Haushaltsgerätensind ein Megatrend auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) inBerlin. "Smarte Funktionen können zu mehr Komfort beitragen, wenndiese sinnvoll entwickelt werden. Vieles wird sich durchsetzen, auchwenn Verbraucher den Neuerungen oft noch skeptisch gegenüberstehen",sagt Peter Krakau, Produktmanager für die Prüfung vonHaushaltsgeräten bei TÜV Rheinland. Die IFA in Berlin zeige in großerBandbreite neue Funktionen und Möglichkeiten zur Vernetzung bei denHaushaltshelfern - von Elektrozahnbürste bis hin zum Kühlschrank."Fast alles ist möglich, letztendlich entscheiden die Verbraucher,was sie möchten. Aber die Entwicklung ist ähnlich wie beimSmartphone. Vor 15 Jahren konnten sich auch nur wenige vorstellen,was wir heute alles mit unseren mobilen Telefonen anstellen können",so Krakau.Leichte Nutzung durch SprachsteuerungIm Haushalt werden in der Zukunft smarte Assistenten wie Siri(Apple), Alexa (Amazon) oder Cortana (Microsoft) und andereinteressante Aufgaben übernehmen, ist der Experte überzeugt. SolcheZentralsysteme könnten Hausgeräte miteinander vernetzen undanfallende Arbeiten aufeinander abstimmen. "Die Sprachsteuerung kanndie Anwendung und Nutzung einfacher machen - auch zum Beispiel fürältere Menschen", so Krakau.Lange Lebensdauer und RecycelbarkeitNachhaltigkeit und Energieeffizienz sind wichtige Kriterien beider Entwicklung und Vermarktung von Haushaltsgeräten, denn optimierteEnergieverbrauchswerte, ressourcenschonende Bauweisen und eine langeLebensdauer sind schlagende Argumente bei der Kaufentscheidung.Beispiel Waschmaschinen: Hersteller lassen ihre Geräte auf eineLebensdauer von 10, 15 und 20 Jahren testen und bieten viele Jahrenach Serienauslauf noch Ersatzteile an. "Wichtig ist auch, dass dasGerät am Ende zu einem möglichst großen Prozentsatz recycelt werdenkann", sagt Peter Krakau. Wer eine Neuanschaffung plant, sollte bisnach der IFA warten, empfiehlt Krakau. Dann besteht die besteMöglichkeit, ein Haushaltsgerät zu erwerben, das der neuesten(smarten) Technik entspricht. Wer darauf keinen Wert legt, kann beioftmals reduzierten Vorjahresmodellen Geld sparen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell