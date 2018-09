IFA: Elektronikmesse zieht 245 000 Besucher an

BERLIN (dpa-AFX) - Die Elektronikmesse IFA in Berlin hat in diesem Jahr rund 245 000 Besucher angelockt.



Das waren etwa 5000 weniger als 2017. Wie die Messeleitung kurz vor dem Ende der Industrieschau am Mittwoch mitteilte, kamen von den 150 000 Fachbesuchern an den sechs IFA-Tagen gut die Hälfte aus dem Ausland. Nach Schätzung der Messe lag das Ordervolumen bei 4,7 Milliarden Euro und damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Die mehr als 1800 Aussteller hatten auf dem Berliner Messegelände Neues aus der Welt der Unterhaltungselektronik und der Hausgeräte präsentiert - vom Fernseher bis zur Waschmaschine. Die Hersteller werben besonders für Geräte, die sich mit anderen vernetzen lassen. Zu den Trends gehörte auch die Steuerung per Sprachbefehl./brd/DP/stw