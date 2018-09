IFA: Elektronikmesse geht zu Ende

BERLIN (dpa-AFX) - Die diesjährige Elektronikmesse IFA in Berlin öffnet an diesem Mittwoch zum letzten Mal für Besucher.



In den Messehallen am Funkturm dreht sich seit vergangener Woche alles um Unterhaltungselektronik und Hausgeräte vom Fernseher bis zur Waschmaschine. Die Hersteller werben besonders für Geräte, die sich mit anderen vernetzen lassen, mit der zunehmenden Steuerung mit Sprachbefehlen, intelligenten Beleuchtungssystemen und Video-Überwachung. Im vergangenen Jahr hatten an den sechs Messetagen rund 250 000 Menschen die Internationale Funkausstellung (IFA) besucht./bf/DP/jha