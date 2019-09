IFA Berlin 2019: Per GPS-Tracking den Samtpfoten auf der Spur mit dem Tractive IKATI (FOTO)

Linz, Österreich (ots) -Nach der erfolgreichen Markteinführung des allerersten speziellfür Katzen entwickelten GPS-Trackers Tractive CAT auf der CES Anfangdes Jahres, präsentiert Tractive, der weltweit führende Herstellervon GPS-Trackern für Hunde und Katzen, auf der diesjährigen IFA inBerlin das Nachfolgemodell Tractive IKATI. Beim Design des TractiveIKATI flossen sowohl Erkenntnisse aus der Praxis als auch direktesFeedback von mehreren 10.000 Kunden ein. Das Ergebnis ist ein nochbesser auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenes, fortschrittlichesModell.Features des Tractive IKATI- Der neue IKATI GPS-Tracker hat ein anpassungsfähiges Clip- undBefestigungssystem, das mehr Flexibilität als das Sicherheitshalsbanddes ersten Modells bietet. Katzenbesitzer können einfach ihr bereitsexistierendes Halsband verwenden - der neue Tracker lässt sichunabhängig von der Größe und Breite sicher an fast jedemKatzenhalsband befestigen.- Mit unter 30 g ist der IKATI extrem leicht und deshalb bereitsfür Katzen ab 4 kg geeignet.- Je nach Nutzung und Netzabdeckung hält der Akku 2-5 Tage und istdurch sein hundertprozentig wasserdichtes Gehäuse sogar für eingelegentliches Bad sicher genug. Mit einer Zweitbatterie können dieHaustiere ohne Unterbrechung getrackt werden.- Der IKATI verfügt über die neueste GPS-Ortungstechnologie undliefert im Live-Modus alle 2-3 Sekunden Live-Updates. Dabei ist esganz egal, ob sich das Tier in Sichtweite des Besitzers oder in eineranderen Stadt tausende Kilometer entfernt befindet.Tractive GPS App ermöglicht LIVE-TrackingDer neue IKATI Tracker ist natürlich auch mit der kostenlosenTractive GPS App kompatibel. Mithilfe der App behaltenHaustierbesitzer ihre Lieblinge stets im Auge, immer und überall.LIVE-Tracking informiert über den Echtzeit-Standort der Katze, wasdann entscheidend ist, wenn eine Katze sich verläuft. Über dieStandorthistorie können die gesammelten Daten Aufschluss über diezurückgelegten Strecken und besuchten Lokalitäten der Katze innerhalbeines bestimmten Zeitraums geben. Aus den Ergebnissen lassen sichferner sogenannte Heatmaps erstellen, die mittels Farbenvisualisieren, wo sich ein Tier am meisten aufhält. Sie liefern somitnützliche Informationen über stark frequentierte Standorte desTieres, was wiederum Rückschlüsse darüber zulässt, wo ein Tier in derNachbarschaft zum Beispiel Futter oder Spielkameraden findet.Benutzer der App können zusätzlich einen virtuellen Zaun einrichten.Sollte eine Katze sich über diese Grenze hinweg bewegen, wirdumgehend eine Benachrichtigung auf das Smartphone des Besitzersgesendet.Fitness-Tracker für HaustiereÄhnlich wie bei Schrittzählern oder Fitness-Trackern für Menschen,liefert ein Aktivitätsmonitor detaillierte Statistiken undAuswertungen, die Katzenbesitzern Aufschluss darüber geben, wie vielihr Haustier schläft und sich bewegt. So haben Besitzer einen gutenÜberblick über den aktuellen Gesundheitszustand ihres Tieres. DieOberfläche veranschaulicht hierbei farblich Ruhe-, normale undbesonders dynamische Aktivitätsphasen über den Tag, die Woche und denMonat hinweg. Das Haustier sammelt dabei sogenannte Pet Points, diesich aus dem prozentualen Anteil der drei Aktivitätsmodi ergeben. DieBesitzer können die gesammelten Punkte nur für ihr eigenes Haustier,mit denen ihrer Freunde oder aber auch mittels eines Leaderboards imVergleich mit anderen Katzen weltweit auswerten.Sharing-Funktion für Familie und FreundeDank der Sharing-Funktion können Familie und Freunde ganz einfachper Knopfdruck eingeladen werden, ebenfalls auf das Aktivitätsprofil,den Positionsverlauf und den Echtzeit-Standort des Haustiereszuzugreifen. Sollte eine Katze den Weg nach Hause nicht finden,können Besitzer schnell mehrere Personen mit in die Suche einbinden.Ebenso profitieren Tiersitter von dieser Möglichkeit der Einbindungin den Haustieralltag.Obwohl Katzen zwischen 15-20 Stunden am Tag schlafen können, gehensie besonders gerne in der Dämmerung oder Morgendämmerung aufBeutefang. Vor allem die Pirsch und die Jagd sind Aktivitäten, diedie Samtpfötchen gerne allein ausführen. Sie sind also von Natur ausunabhängige Wesen, die sich ungern an der Leine im Freien bewegenlassen. Mit dem Tractive IKATI bleiben die Katzenbesitzer ihrenSamtpfoten jederzeit auf der Spur.Die GPS-Katzen- und Hundetracker von Tractive bietenHaustierhaltern Sicherheit, wenn sich ihr Vierbeiner außer Sichtweitebefindet. Die Tracker sind ab EUR 49,99 erhältlich und dieAbonnementgebühr für den Service beginnt bei EUR 3,75 pro Monat. DieTractive GPS App ist für iOS und Android verfügbar. Unabhängig vonder App können Tractive-Nutzer ihr Haustier zusätzlich über diekostenlose GPS-Webanwendung auf my.tractive.com orten.Über TractiveTractive wurde 2012 von Michael Hurnaus, Michael Lettner undMichael Tschernuth sowie den erfolgreichen Gründern desFitnessunternehmens Runtastic gegründet. Das Unternehmen mit Sitz inPasching, Österreich, entwickelt GPS-Tracker für Hunde und Katzen,die eine Standortverfolgung und Aktivitätsüberwachung von Hunden undKatzen über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser ermöglichen.Die Mission von Tractive ist es, die Bindung zwischen Haustieren undihren Besitzern mit Hilfe modernster Technologie zu stärken, um eingesünderes, längeres und sicheres gemeinsames Leben zu gewährleisten.Mit hunderttausenden zufriedenen Kunden weltweit hat sich Tractiveschnell zum Marktführer für GPS-Ortung für Hunde und Katzenentwickelt.www.tractive.comPressekontakt:PIABO PR GmbHElena Strzelczyktractive@piabo.netTel.: +49 (0)174 100 6765Original-Content von: Tractive, übermittelt durch news aktuell