IFA 2019 - Die global führende Messe für Unterhaltungselektronik startet in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Videomaterial der IFA steht Journalisten im IFA Global BroadcastCenter zur VerfügungDie IFA in Berlin ist die global führende Messe für ConsumerElectronics und Home Appliances. Sie findet 2019 vom 06. Bis 11.September auf dem Berliner Messegelände statt.Weltweit führende Marken präsentieren hier ihre neuesten Produkteund Innovationen aus den Bereichen Unterhaltungselektronik undElektro-Hausgeräte.Journalisten aus aller Welt berichten über die neuestenProdukteinführungen und Innovationen. Immer noch voll im Trend:Künstliche Intelligenz. Viele Gerätearten arbeiten mit digitalenSystemen, die selbst lernen und damit im Lauf der Zeitleistungsfähiger werden. Außerdem versprechen Bildschirme wiederrichtige Hingucker zu werden. Flexible OLED-Displays oder Tablets,die sich auf halbe Größe falten lassen, läuten eine neue Ära ein. Undauch Roboter ziehen dieses Jahr die Aufmerksamkeit auf sich. Siekönnen einerseits als Entertainer fungieren, auffallend ist aber ihrEinsatz zur Unterstützung der Gesundheitsversorgung.IFA NEXT hat sich in den vergangenen zwei Jahren zur erfolgreichenInnovationsplattform für Start-Ups entwickelt. Zum dritten Maltreffen sich hier innovative Unternehmen und Forschungsinstitute, umihre Ideen für Märkte von morgen zu präsentieren. Dieses Jahr neu:es gibt einen offiziellen Global Innovation Partner. Als erstesPartnerland zeigt Japan Innovationen aus der Hightech-Nation.Shift Automotive kehrt zurück! Die neue Future Mobility Conventionist eine Kooperation zwischen der Geneva International Motor Show,Palexpo, IFA und der Messe Berlin und findet 2019 erneut im Rahmender IFA am 10. und 11. September statt. Hier dreht sich alles um neueTechnologien, die unsere Mobilität verändern werden.Medienpartner TVT.media stellt Journalisten umfangreichesBewegtbildmaterial zur Berichterstattung von der IFA 2019 zurVerfügung. Im Global Broadcast Center finden sich Messeimpressionensowie Interviews mit Ausstellern und Branchenexperten.http://www.ifa-gbc.com