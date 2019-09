IFA 2019: Siemens Hausgeräte präsentiert Trendumfrage des Zukunftsinstituts und belegt: Küche gehört für immer mehr Menschen zum Lifestyle (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Berlin (ots) -Design gewinnt für die Menschen in Zukunft an Bedeutung. Zu diesemErgebnis kommt die von Siemens Hausgeräte herausgegebene Umfrage"Metropolitan Lifestyle". Demnach sagen 66 % der in den Städtenlebenden Trendsetter, dass gutes Design ihnen wichtig ist und siesich für schöne Dinge begeistern können. Als Prestigeobjekt gilt dieKüche: Rund die Hälfte (52 %) möchte, dass diese zu ihrem Lebensstilpasst und Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist. 43 % ist derenAusstattung wichtig, für die sie bereit sind, mehr Geld auszugeben.Ein gutes Drittel zeigt ihre Küche gerne anderen Leuten, die siebesuchen.Städte sind der Lebensraum der Zukunft - und das in zweifacherHinsicht. Zum einen schreitet die Urbanisierung in rasanterGeschwindigkeit fort. Schon im Jahr 2050 werden über 80 % derdeutschen Bevölkerung in Städten wohnen. Zum anderen leben hier dieVorreiter neuer Konsum- und Lebensstile. An den Wünschen dieserurbanen Avantgarde lassen sich künftige Entwicklungen bereits heutemit hoher Wahrscheinlichkeit ablesen. Sie steht daher im Zentrum derrepräsentativen Studie "Metropolitan Lifestyle" des Zukunftsinstitutsim Auftrag von Siemens Hausgeräte.Sehnsucht nach EinfachheitDie Ergebnisse zeigen das Leben in den Metropolen als ein Daseinvoller Verlockungen und Herausforderungen. So versprechen sich neunvon zehn Vertretern des Metropolitan Lifestyle eine gelungenereWork-Life-Balance: 88 % sind der Meinung, dass sich in Städten Arbeitund Freizeit besser verbinden lassen und 80 % sagen, dass diese mehrAbwechslung und Optionen zur Selbstverwirklichung bieten. Aber dieVielzahl der Möglichkeiten sorgt auch für Stress: Verpflichtungennehmen zu, Zeit wird knapper und der Synchronisationsaufwand steigt.Dadurch entsteht ein deutlicher Wunsch nach Einfachheit: 88 % derMetropolitan Lifestyler meinen, Innovationen seien nur dann wirklichgut, wenn sie den Alltag erleichtern und effizienter machen. Drei vonfünf (58 %) empfinden das Leben in der Stadt als hektisch undanstrengend und möchten Lösungen, die den Druck mindern und sieentlasten.Sehnsucht nach UnterstützungIntelligente Hausgeräte gewinnen vor diesem Hintergrund einenenormen Stellenwert. Nur einer von fünf Metropolitan Lifestyler gibtan, ohne intelligente Automatisierung und Inspiration imHausgerätebereich gut zurechtzukommen. In der Gesamtbevölkerung istes hingegen noch ein Drittel. Zeitersparnis steht dabei an ersterStelle: Fast die Hälfte (46 %) der urbanen Pioniere wünschen sichdaher Schnellprogramme, die Freiraum für andere Dinge schaffen, dieihnen wichtig sind. Vier von zehn (39 %) hätten gerne eineübersichtliche App, die ihnen Services rund um den Haushalt anbietetund so den Alltag erleichtert. Fast ebenso viele (36 %) legen Wertauf intelligente Geräte, die ihnen Entscheidungen abnehmen,beispielsweise bei der Wahl des richtigen Waschgangs oderBackprogramms. Auch das Internet der Dinge steht für ein Drittelschon auf der Wunschliste. So wollen 31 % Hausgeräte, dieuntereinander Informationen austauschen und 29 % würden Herd und Co.gerne per Sprachbefehl steuern. Die Autoren der Studie kommen zu demSchluss: "Intelligente, vernetzte Hausgeräte [...] sind der Schlüsselzu einem nahtlosen, fluiden Alltags- und Haushaltsmanagement, alsoeinem Seamless Life." Im Zuge dessen werden kluge Systemlösungen inZukunft gefragter sein als einzelne Produkte.Sehnsucht nach GemeinschaftEines der Dinge, für die Technologie mehr Zeit schaffen soll, istgutes Essen, das für Gemeinschaft und Miteinander steht. Für 7 von 10Befragten des Metropolitan Lifestyle spielt es eine wichtige Rolle,wenn sie mit Freunden oder der Familie eine schöne Zeit verbringenmöchten (68 %) - häufiger als in der Gesamtbevölkerung (57 %). Mitdem Essen genießt auch das gemeinsame Kochen höheres Ansehen als Teildes Soziallebens (43 %; Gesamtbevölkerung 34 %).Sehnsucht nach InspirationTrotz dieser Wertschätzung werfen Kochen und Genuss fürMetropolitan Lifestyler Herausforderungen auf, die sie auf gänzlichneue Weise angehen. Sie kochen zwar ähnlich gerne (58 %) wie dieGesamtbevölkerung (53 %), würden es aber lieber öfter tun. Dazu fehltihnen aber oft die Zeit (41 %) - ein Problem, das sie deutlichhäufiger nennen als die Bevölkerung insgesamt (29 %). Hilfe suchensie beispielsweise im Internet, etwa beim Finden der Rezepte (53 %)oder bei der Einkaufsplanung (54 %). Gerade hier zeigt sich, dass dieAssistenz mitdenkender Geräte einen großen Bedarf erfüllt. Denn jederdritte Vertreter des Metropolitan Lifestyle nutzt das Internet zwarals Inspirationsquelle für Gerichte - tut sich aber dennoch oftschwer, sie nachzukochen (34 %, Gesamtbevölkerung: 25 %).Über die Trendstudie "Metropolitan Lifestyle"Zum vierten Mal hat Siemens gemeinsam mit dem ZunftsinstitutMegatrends und ihre Auswirkungen auf Zuhause, Wohnen und Privatlebenuntersucht. Zuvor standen die Themen "Future Living" (2013) und"Connected Home" (2015) und "Seamless Life" (2017) im Mittelpunkt.Dazu hat das Zukunftsinstitut in Zusammenarbeit mit YouGov im Juli2019 deutschlandweit 2.071 Personen im Alter ab 18 Jahren befragt.Die Gruppe der Metropolitan Lifestyler setzt sich dabei aus Personenzusammen, die in Städten von 500.000 und mehr Einwohnern leben undsich zugleich durch bestimmte Einstellungsmerkmale undWertepräferenzen auszeichnen. Hier wurde eine repräsentative Fallzahlvon 246 Personen ermittelt, die zu nahezu gleichen Teilen aus Frauenwie Männern aller Altersklassen besteht. Die komplette Trendumfrage"Metropolitan Lifestyle" steht unter folgendem Link zur Verfügung:https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/pressemeldungenSiemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken undsetzt weltweit Maßstäbe in punkto Technologie, Innovation und Design.Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte derProduktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowieGeschirrspülen. Consumer Products mit den SchwerpunktenKaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seitmehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit,Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemensist außerdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellungressourceneffizienter Hausgeräte. Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.
Original-Content von: Siemens Hausgeräte, übermittelt durch news aktuell