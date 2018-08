IFA 2018 - Die global führende Messe für Unterhaltungselektronik startet in Berlin / Videomaterial der IFA steht Journalisten im IFA Global Broadcast Center zur Verfügung (FOTO)

Hürth (ots) -Die IFA in Berlin ist die global führende Messe für ConsumerElectronics und Home Appliances. Sie findet 2018 vom 31. August bis05. September auf dem Berliner Messegelände statt.Weltweit führende Marken präsentieren hier ihre neuesten Produkteaus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Elektro-Hausgeräte.Zahlreiche Innovationen feiern auf der IFA Premiere und lockenBesucher in die Messehallen unter dem Funkturm. Zusätzlich ergänzenauch 2018 wieder die IFA Global Markets, Europas größteB2B-Sourcing-Plattform, vom 02.- 05. September in der STATION-Berlindas Ausstellungs- und Informationsangebot für Fachbesucher undExperten.Letztes Jahr voll aufgegangen - IFA NEXT. Die erfolgreicheInnovationsplattform für Start-Ups geht 2018 in die zweite Runde undwird deutlich erweitert. An sechs Thementagen gibt es hierPräsentationen, Panel-Diskussionen und Pitches. Zusätzlichpräsentieren innovative Unternehmen, Forschungsinstitute undOrganisationen ihren Ideen für Märkte von morgen. Ergänzt durch dieIFA+ Summit, Keynotes und die IFA Hosted Conferences bietet die IFANEXT eine Plattform für Innovationen und Austausch unter Experten derBranche.Dieses Jahr neu: Shift Automotive! Die neue Future MobilityConvention ist eine Kooperation zwischen der Geneva InternationalMotor Show, Palexpo, IFA und der Messe Berlin und findet erstmals imRahmen der IFA am 04. und 05. September statt. Hier dreht sich allesum neue Technologien, die unsere Mobilität verändern werden.Journalisten aus aller Welt berichten über die neuestenProdukteinführungen und Innovationen. 2018 Trend: KünstlicheIntelligenz. Spracherkennung soll smarte und vernetzte Produktekomfortabler machen. Außerdem sollen die Geräte lernfähig werden. Undauch Personal Health rückt näher in den Fokus. Das Angebot anProdukten zur Verbesserung unseres Wohlbefindens steigt.Medienpartner TVT.media stellt Journalisten umfangreichesBewegtbildmaterial zur Berichterstattung von der IFA 2018 zurVerfügung. Im Global Broadcast Center findet sich Material zurOpening Gala, Messeimpressionen sowie Interviews mit Ausstellern undBranchenexperten.http://www.ifa-gbc.comPressekontakt:Dirk AshauerTVT.media GmbH, Oberländer Ufer 180-182, 50968 KölnTel.: + 49 - (0) 221 - 78 87 95-52Tel.: + 49 - (0) 178 - 7921 90 69Fax: + 49 - (0) 221 - 78 87 95-90Mail: dirk-ashauer@tvtmedia.deWeb: www.tvtmedia.deOriginal-Content von: TVT.media GmbH, übermittelt durch news aktuell