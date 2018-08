IFA 2018: TP-Link zeigt neue Produkte für die Heimvernetzung, intelligente Smart Home-Lösungen und preisgünstige Smartphones (FOTO)

Hofheim am Taunus / Berlin (ots) -Das Messe-Highlight von TP-Link auf der IFA 2018 ist einHigh-Performance-Router für höchste Ansprüche. Speziell fürkompetitives Online-Gaming konzipiert, besticht der Archer AX11000nicht nur optisch durch sein aufsehenerregendes Design. Im Innerendes Tri-Band Gaming-Routers arbeitet ein fortschrittlicher 1,8GHz,64-bit Quad-Core-Prozessor, unterstützt von drei weiterenCo-Prozessoren, die im Zusammenspiel eine Geschwindigkeit von bis zu10.755 Mbit/s erreichen. Der "Gaming Mode" priorisiertSpieleanwendungen, damit Gamer mit dem AC11000 immer einen "Ping"voraus sind. Zudem präsentiert der Netzwerkspezialist neue Modelleseiner Mesh-Netzwerklösung Deco sowie zwei neue Sicherheitskamerasund die neue Generation seiner smarten WLAN-Glühbirnen für dasvernetzte Zuhause. Besucher des Messestandes von TP-Link in Halle 17,Stand 111, können außerdem das "Projector Phone" begutachten und dieneuesten Smartphones der Schwestermarke Neffos ausprobieren.High-Performance nicht nur für GamerDer Archer AX11000 sowie sein kleiner Bruder, der Archer AX6000,setzen dort an, wo klassische Router an ihre Grenzen stoßen. Sieunterstützen den neuen WLAN-Übertragungsstandard 802.11ax, derGeschwindigkeiten von bis zu elf Gigabit verspricht. Damit lassensich selbst 4K-Inhalte in wenigen Sekunden herunterladen. Die neuenRouter der Archer-Serie von TP-Link können zudem signifikant mehrangeschlossene Geräte als aktuelle Router verwalten, was in Zeitenzunehmender Heim-Vernetzung ein wichtiger Faktor ist. Durch ihreUnterstützung von Amazon Alexa und IFTTT bilden der AX6000 und derAX11000 die zentrale Schnittstelle für alle im Smart Home vernetztenGeräte.Die deutsche Markteinführung des AX6000 und des AX11000 ist fürdas 1. Quartal 2019 geplant.Neue Produkte in der Smart Home Produktfamilie "Kasa"Mit der Kasa Cam Outdoor (KC200) präsentiert TP-Link seine erstefür den Außeneinsatz konzipierte Kamera der Kasa-Produktfamilie. Dierobuste Sicherheitskamera bietet 1080p (Full HD) Aufnahmen, dieselbst bei völliger Dunkelheit noch eine Entfernung von sieben Meternabdecken. Mit der Kasa Cam (KC120) sorgen Nutzer im Gebäudeinnerenfür mehr Sicherheit. Sie reagiert ebenso wie ihr Outdoor-Pendant aufGeräusche und Bewegungen und streamt das Live-Bild in der kostenlosenKasa-App. Alle Videos der vergangenen 48 Stunden können kostenlosüber den Cloud-Service "Kasa Care" in der App abgerufen werden. Biszur Markteinführung der kostenpflichtigen Service-Pakete im nächstenJahr, ist die Speicherung von Aufnahmen der jeweils vergangenen 30Tage für alle Nutzer kostenlos. Komplettiert wird dasProduktportfolio im Bereich Smart Home durch die neue Generation ein-und mehrfarbiger WLAN-Glühbirnen (KL110 / KL120 / Kl130).Die Kasa Cam und die Kasa Cam Outdoor sind ab dem 4. Quartal zumPreis von 149 EUR (KC120), 169 EUR (KC200) in Deutschland erhältlich.Preise und Markteinführung der WLAN-Glühbirnen werden zu einemspäteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Neue Mesh-Netzwerk-Lösungen der Deco-SerieEine flächendeckende und stabile WLAN-Abdeckung bis in den letztenWinkel des Hauses ist meist nur durch zusätzliche Geräte wie Repeateroder Powerline-Adapter realisierbar. Abhilfe schaffenHeim-WLAN-Komplettlösungen - auch intelligente Mesh-Netzwerke genannt- wie die Deco-Serie von TP-Link, die für eine störungsfreie undflächendeckende WLAN-Abdeckung von bis zu 600m2 sorgen. Der Deco M9Plus kann neben WLAN und Bluetooth auch ZigBee - ein drahtlosesProtokoll, das für viele Smart Home Gadgets optimiert ist. Soverbindet sich der Router mit einer Vielzahl von Geräten, wieWLAN-Glühbirnen, Lichtschaltern, Türschlössern und vielem mehr ohne,dass eine externe Hardware als Hub nötig ist. Die Besonderheit desDeco P7 ist, dass er zusätzlich über einen Powerline-Anschlussverfügt, mit dem er Daten über das heimische Stromnetz anstatt überWLAN verarbeitet, um etwa Set-Top-Boxen ohne WLAN-Kompatibilität zubetreiben.Der Deco M9 Plus ist ab September in Deutschland mit einer Einheitfür 149 EUR, mit zwei Einheiten für 249 Euro (UVP) und mit dreiEinheiten für 349 Euro (UVP) erhältlich. Der Deco P7 ist als Paketmit zwei Einheiten für 229 EUR und mit drei Einheiten für 299 Euro(UVP) ebenfalls ab September auf dem deutschen Markt erhältlich.Für Konsumenten, die sich nach dem Komfort eines Mesh-Netzwerkessehnen, aktuell aber die Anschaffungskosten scheuen, zeigt TP-Linkden Besuchern auf dem IFA-Messestand mit dem Deco M4 und Deco M3 zweiweitere Modelle der Deco-Serie. Diese kommen voraussichtlich Anfang2019 auf den Markt und unterscheiden sich von den aktuellen Modellenim Design, Datenrate und Preis.Neffos-Smartphones: Konzeptstudie "Projector Phone" und drei neueModelleUnter der Marke Neffos präsentiert TP-Link auf der IFA 2018 dreineue Smartphones sowie mit dem P1 ein "Projector Phone", das alsMini-Beamer fungiert. Der integrierte Projektor überträgt dabeiHD-Inhalte des Smartphones auf Wände mit bis zu fünf Metern in derDiagonalen. Das Neffos X9 verfügt über eine Dual-Kamera und einFullView-Display - verpackt in einem schicken Polycarbonat-Gehäuse.Zu den weiteren technischen Features zählen Gesichtserkennung,Dual-SIM und 32 GB Speicherplatz, der sich mittels SD-Card um weitere128 GB erweitern lässt. Die neuen Modelle der C-Serie (C9 und C9A)verfügen über Full-View-Displays für ein exzellentes Seh- undSpielerlebnis im Zusammenspiel mit Android 8.1 Oreo und nützlichenAlltagsfunktionen.Preise und Verfügbarkeiten der neuen Neffos Smartphones:Neffos X9: Ab sofort zum Preis von 179 EUR (UVP)Neffos C9A: Ab sofort zum Preis von 139 EUR (UVP)Neffos C9: Ab September zum Preis von 159 EUR (UVP)OC200: Zentrale Cloud-Verwaltung für kleine und mittlereUnternehmenMit dem Omada Cloud-Controller OC200 könnenNetzwerkadministratoren hunderte TP-Link Access Points der EAP-Seriezentral per App verwalten. Der OC200 macht Hardware-Controller oderServer damit überflüssig, was die IT-Kosten im Unternehmensignifikant reduziert. Alle eingebundenen Access Points lassen sichmittels kostenlosem Cloud-Service über verschiedene Standorte hinwegzentral verwalten.Der Omada Cloud-Controller OC200 ist ab September zum Preis von74,90 EUR (UVP) im Fachhandel verfügbar.IFA Press-Kit zum Download:LINK Weitere Informationen über TP-Link erhalten Sie hier:www.tp-link.com/deÜber TP-Link:TP-Link ist ein weltweit führender Hersteller vonNetzwerkprodukten und hat sich im europäischen Raum besonders in derD-A-CH-Region durch effiziente, preisgünstige Produkte undverlässlichen Service einen Namen unter Branchenkennern gemacht. DieTP-Link Deutschland GmbH besteht seit April 2009 in Hofheim am Taunusnahe Frankfurt am Main und beherbergt das westeuropäische Sales-/Marketing-Team, den Support und das Zentrallager für Westeuropa. Überunsere renommierten Distributions-, Online- und Retail-Partnervertreiben wir ein umfangreiches Sortiment bestehend auspreisgekrönten SOHO-Produkten (WLAN, DSL, Powerline, Repeater,UMTS/LTE, Printserver, IP-Kameras) und SMB-Produkten (Switch, Router,SFP-Module, Medienkonverter, Netzwerkadapter). ErgänzendeGeschäftsfelder von steigender Relevanz sind Smart Home, Lifestyle(Smartphones der Marke Neffos) und Accessoires. Unser Bestreben istes, der stetig wachsenden Zahl von Nutzern Produkte von höchsterQualität und Performance unter Beibehaltung von wettbewerbsfähigenPreisen zu bieten und somit langfristig Nr.1 zu werden. Derzeitwerden weltweit ca. 26.000 Mitarbeiter beschäftigt (Stand März 2017).Im Jahr 2017 erwirtschaftete TP-Link weltweit einen Umsatz von rund2,2 Milliarden USD. Mehr unter: www.tp-link.dePressekontakt:Markus KohlstockSenior PR and Marketing ManagerE-Mail: marketing.de@tp-link.comTel.: 06122-53 693-265TP-Link Deutschland GmbHRobert-Bosch-Straße 965719 Hofheim am Taunuswww.tp-link.de / www.neffos.deOriginal-Content von: TP-LINK, übermittelt durch news aktuell