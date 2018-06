IFA 2018 Opening-Keynote: CEO und CTO von LG Electronics - gemeinsamer Auftritt zur neuesten Strategie und Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz (AI)

Berlin (ots) - LG Executives präsentieren ThinQ Plattform exklusivauf der IFA-Bühne globaler CEOsDer Vorstandsvorsitzende (CEO) von LG Electronics (LG), JoSeong-Jin, und der Technologievorstand (CTO) Dr. I.P. Park werdenerstmalig gemeinsam auf der IFA 2018 am 31. August in Halle 26b dieexklusive Bühne der globalen CEOs, die IFA Keynotes, eröffnen. Unterdem Titel "Think Wise, Be Free: Living Freer with AI" präsentierensie die künftige Ausrichtung von LG auf Basis der ThinQ Plattform fürkünstliche Intelligenz (KI/AI).Mit seinem umfassenden Produktportfolio von Mobiltelefonen bis hinzu Haushaltsgeräten will LG Electronics durch die Integration vonkünstlicher Intelligenz und Lösungen für das Internet der Dinge einenneuen Lebensstil ermöglichen - in einem vernetzten Zuhause und aufBasis offener Standards.Der Vorstandsvorsitzende Jo Seong-Jin wird Einblicke in dieverschiedenen Aspekte der künstlichen Intelligenz geben undaufzeigen, wie LGs KI-Strategie das Leben der Konsumenten verändernkann - basierend auf der Philosophie von LG, die auf "offenePlattformen, offene Partnerschaften und offene Vernetzungsstandards"setzt. Dr. Park wird zusätzliche Details und Vorteile dieserTechnologie bei Kühlschränken, TV-Geräten und Waschmaschinenpräsentieren und erläutern, warum die offene KI-Strategie von LGdarauf ausgerichtet ist, den Nutzen der Verbraucher zu maximieren,indem für mehr Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten sowie Komfortgesorgt wird."Die IFA Keynotes bieten CEOs und Top- Managern globalerUnternehmen eine mediale Bühne und Platz für zukunftsweisende Ideenund Strategien. LG war und ist ein wichtiger Global Player auch imBereich der künstlichen Intelligenz, weshalb wir uns sehr freuen, JoSeong-Jin und Dr. Park erstmalig gemeinsam zur IFA Opening Keynote imAugust dieses Jahres begrüßen zu dürfen", sagt Executive VicePresident Messe Berlin Group, IFA Executive Director Jens Heithecker.Jo Seong-Jin ist seit 40 Jahren im Dienste von LG. Er hatte vielewichtige Führungsrollen im Hausgerätegeschäft von LG und erkanntefrüh, dass dieser Bereich für Innovationen und den Einsatz vonkünstlicher Intelligenz reif ist, da Geräte mit "Aufgaben" verbundensind. Jo Seong-Jin initiierte, das LG Direct Drive (DD)-Motoreneinsetzte, was zu der weltweit führenden Position von LG in derKategorie Waschmaschinen führte. Als Leiter der für alleHaushaltsgeräte und Klimatisierung zuständigen LG Business Divisionhat Jo für hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung gesorgt,um das Portfolio von LG zu erweitern. Diese Ausrichtung setzt er alsVizepräsident und CEO weiter fort.Als CTO hat es für Dr. Park oberste Priorität, LG in einUnternehmen zu verwandeln, das KI als wichtigste Aufgabe undkünftigen Wachstumsmotor betrachtet. Ein bedeutender Teil dieserAufgabe ist es aus Sicht des CTO, weitreichende und offenePartnerschaften im In- und Ausland aufzubauen, die mit derOffenheitsstrategie von LG im Einklang stehen.LG hat seine ThinQ Plattform für künstliche Intelligenzentwickelt, um alle seine Haushaltsgeräte, Produkte derUnterhaltungselektronik und Dienstleistungen, die künstlicheIntelligenz nutzen, zu identifizieren. LG ThinQ-Produkte und-Dienstleistungen sind in der Lage, tiefgehendes Lernen anzuwendenund miteinander zu kommunizieren, indem sie eine Vielzahl vonKI-Technologien anderer Partner sowie die LG-eigene KI-TechnologieDeepThinQ nutzen. Vor einem Jahr kündigte LG die Eröffnung desArtificial Intelligence Lab in Seoul an, um seine gesamteKI-Forschung in Technologien zusammenzuführen, die Sprach- Bild- undVideoerkennung sowie Sensoren anwenden, intelligente Schlüsseableiten und dazulernen. Das KI-Labor von LG hat zur Entwicklung derweltweit ersten Klimaanlage mir Raumanalyse sowie intelligenterKühlschränke, Waschmaschinen und Roboterstaubsauger beigetragen.Weitere Informationen zu LG finden Sie auch auf der LG Homepageund im LG Pressecenter.Über LG Electronics, Inc.LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führenderAnbieter und technologischer Impulsgeber in den BereichenUnterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mitüber 100 Niederlassungen auf der ganzen Welt erzielte LG imGeschäftsjahr 2017 einen Konzernumsatz von 55,4 Milliarden US-Dollar.LG besteht aus fünf Unternehmungen - Home Appliance & Air Solutions,Home Entertainment, Mobile Communication, Vehicle Components undBusiness-to-Business - und ist einer der international führendenHersteller von TV-Geräten, Klimageräten, Waschmaschinen, Mobilgerätenund Kühlschränken. Weitere Schwerpunkte des Unternehmens sind diePremiumserie LG SIGNATURE sowie die Plattform für künstlicheIntelligenz ThinQ. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sieunter www.lgnewsroom.com.Über LG Electronics Deutschland GmbHDer koreanische Technologiekonzern LG Electronics ist seit 1976auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen mit Sitz in Eschbornbei Frankfurt hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebautund ist aktuell in folgenden Geschäftsbereichen tätig: HomeEntertainment, Mobile Communications, Information System Products,Home Appliances, Air Conditioning, Solar und Vehicle Components. Inden vergangenen Jahren konnte der Innovationstreiber eine Vielzahlvon Preisen und Auszeichnungen für seine richtungsweisenden Produkteentgegennehmen. Wichtige Neuerungen wie flexible Displays odergebogene Batterien gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierterUnternehmen innerhalb der LG-Gruppe hervor. Neuentwicklungenorientieren sich gemäß dem Markenversprechen "Life's Good" dabeistets an den Bedürfnissen der Nutzer und dienen nie dem Selbstzweck.Sein Markenversprechen untermauert LG auch durch gesellschaftlichesEngagement mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeitmit zahlreichen Partnern. Weitere Informationen finden Sie unterwww.lg.com sowie www.lg.de/presse.