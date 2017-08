IFA 2017: mozaiq zeigt Massenmarkttauglichkeit des IoT

München (ots) -Deutsches Startup zeigt mit Partnern wie Sigfox, Busch-Jaeger undanderen praktische IoT-Anwendungsfälle für den Endverbraucher -Halle 26a, Stand 201Wie Unternehmen das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)endlich praktisch umsetzen können, zeigt das deutsche Startup mozaiqauf der diesjährigen IFA in Berlin vom 1. bis 6. September. ImBereich IFA Next, Halle 26a, Stand 201, präsentiert das Startupverbrauchernahe IoT-Anwendungsfälle mit namhaften Partnern wieBusch-Jaeger, CIBEK, ComfyLight, egardia, ifena, Sigfox, Tunstall undanderen.mozaiq unterstützt Unternehmen schnell, sicher und mitüberschaubarem Investitionsaufwand bei der Einführung neuerIoT-Produkte. IoT-fähige Geräte und damit verbundene Dienstleistungenmüssen für den Verbraucher einfach in der Anwendung und fürGerätehersteller sowie Serviceanbieter schnell und einfach zuimplementieren sein. mozaiq schafft daher einen für alleDienstleister sowie Hersteller von vernetzungsfähigen Endgeräten freizugänglichen, virtuellen IoT-Marktplatz. Dieser ermöglicht es,unterschiedlichste Geräte und Hersteller zu verknüpfen sowieDienstleistungen aller Art zu verbinden. Auf der IFA präsentiertmozaiq Partner aus verschiedenen Bereichen, darunter AltersgerechteAssistenzsysteme, Automotive, Sicherheit, Smart Home undVersicherung.Der mozaiq-Partner CIBEK bietet speziell für die älterwerdendeGesellschaft die meinPAUL-Lösungsplattform an, um einselbstbestimmtes Leben im Alter zu unterstützen. Ein Tipp auf denHilfe-Button in der hauseigenen App des verknüpften Tabletsvermittelt dank mozaiq an einen Telefonagenten.Energiedienstleister ifena ermittelt aktuelle Verbräuche undHeizkosten, um daraus eine Hochrechnung zu erstellen. ifena schlägtdem Kunden nun Maßnahmen zur Kostenreduktion vor und hält auf Wunschautomatisch die gewünschte Heizkostenobergrenze ein. mozaiqermöglicht die Thermostatsteuerung. Ohne Komforteinbußen können biszu 30 Prozent Ersparnis erreicht werden und die Umwelt profitiertdurch die geringeren CO2-Emissionen.Bosch Healthcare Solutions bietet einen IoT-fähigenNotruf-Service, den Bosch Emergency Assistant. Der Service verbindetan mozaiq angebundene Sensoren, etwa von Rauchmeldern oderSmartwatches, mit Notfall-Managern in einem Callcenter. EingehendeNotrufe werden durch geschultes Personal bewertet, anschließendwerden weitere Maßnahmen wie zum Beispiel eine Mitteilung anKontaktpersonen oder an Rettungsdienste eingeleitet. Dabei handelt essich unter anderem auch um Geräte, die den Sigfox-Standardunterstützen.Das Haussteuerungssystem free@home der Busch-Jaeger Elektro GmbH,ein Unternehmen der ABB, verwandelt das Haus oder die Wohnung in einintelligentes Zuhause. In Verbindung mit mozaiq und dem Innovator fürRufanlagen, der Firma Tunstall, kann eine hilfsbedürftige Persondirekt unterstützt werden: Etwa indem zuvor festgelegte Aktionen, wiedas Licht anschalten, ausgeführt werden.IFA-Besucher können diese und weitere IoT-Anwendungsfälle ausunterschiedlichen Branchen auf dem mozaiq-Stand selbst ausprobierenund eigene Szenarien entwickeln.mozaiq MarktplatzkonzeptNeben echten Use Cases präsentiert mozaiq erste Funktionalitätender zukünftigen Marktplatzoberfläche. Auf Tablets können sichInteressierte ihre Wunschszenarien selbst zusammenstellen. DasKonzept zeigt, wie Service-Anbieter wie Versicherer oder Händlerkünftig mit mozaiq Bedarfe abbilden und passende Geräte einbindenkönnen.HintergrundBis 2025 wird laut IDC-Prognose jeder Mensch auf der Welt alle 18Sekunden mit vernetzten Geräten interagieren. Heute ist dieNutzungsrate von IoT noch gering, weil es für Endkunden zukompliziert umzusetzen ist. mozaiq schafft daher einen IoT-Marktplatzfür alle Unternehmen, die sich an den Endkunden richten. Über diesenMarktplatz können Gerätehersteller ihre IoT-fähigen Geräte sowieServiceanbieter ihre Dienstleistungen schnell und einfach anbindenund miteinander verknüpfen. So können Unternehmen ab sofort dieEinführung neuer IoT-Produkte schnell, sicher und mit überschaubaremInvestitionsaufwand realisieren. Über den mozaiq-Marktplatz sollkünftig jedes Gerät mit jeder Dienstleistung kommunizieren können.Details zum Messeauftritt:Wo: IFA, Messe BerlinWann: 1. bis 6. SeptemberStandnummer: Stand 201, IFA Next, Halle 26aStandparty: 4. September, ab 17:30 UhrVortrag von mozaiq auf der IFA Next:IFA Next Engine, Halle 26aMontag, 4. September, 12:20 UhrThema: "IoT und der Durchbruch im Massenmarkt. Wie ein Marktplatzdie Frage nach der Monetarisierung des Internets der Dingebeantwortet."Für Gesprächswünsche vor Ort mit Experten von mozaiq sowie denPartnern von mozaiq wenden Sie sich bitte an die untenstehendenKontaktpersonen.Über mozaiqmozaiq ebnet den Weg für das Internet der Dinge (IoT) mit demZiel, diesem zum Durchbruch im Massenmarkt zum verhelfen. Mit einemoffenen und sicheren Online-Marktplatz verknüpft mozaiqVerbraucher-Endgeräte untereinander und mit verschiedenstenDienstleistungen. Das Unternehmen richtet sich an alleGerätehersteller und Dienstleistungsunternehmen, die mitvernetzungsfähigen Endgeräten und Services Angebote für denKonsumenten bereitstellen wollen. Mit Hilfe von mozaiq wird fürUnternehmen die Einführung solcher neuer IoT-Produkte schnell, sicherund mit überschaubarem Aufwand möglich. Zudem eröffnet mozaiqUnternehmen auf diese Weise zusätzliche Umsatzquellen, die durch dieDigitalisierung von Services entstehen, sowie Möglichkeiten zurKundenbindung durch angebotene Mehrwertdienste.Gründer und Gesellschafter der mozaiq operations GmbH sind dieinternationalen Konzerne ABB, Bosch und Cisco. Sitz des Unternehmensist München. mozaiq hat derzeit rund 20 Mitarbeiter. Mehr unterwww.mozaiq.ioPressekontakt:OseonCarolin Nillert, Eva KütscherTel. +49-69-25 73 80 22-16 / 18E-Mail: mozaiq@oseon.comUnternehmenskontaktmozaiqChristoph PenterTel. +49-175-990 18 10E-Mail: christoph.penter@mozaiq.ioOriginal-Content von: mozaiq, übermittelt durch news aktuell