IFA 2017 - Die global führende Messe für Unterhaltungselektronik startet in Berlin (VIDEO)

Berlin (ots) -Die IFA in Berlin öffnet ihre Türen. Die führende Messe fürHeimelektronik findet dieses Jahr vom ersten bis sechsten Septemberauf dem Berliner Messegelände statt. Trends in derUnterhaltungsindustrie sind Smart Home, Virtual Reality oder dieinteraktiven Sprachassistenten. Die Hersteller setzen hierbei aufkonsequente Weiterentwicklung, mehr Features und bessere Bedienung.Erst vor 10 Jahren hat die IFA das Angebot um Haushaltsgeräteerweitert. Smart Home ist inzwischen eines der bedeutendsten Themen.Immer mehr Geräte im Haushalt lassen sich vernetzen, von der Heizungbis zum Kühlschrank.Die IFA setzt in diesem Jahr vermehrt auf junge Firmen undStart-ups. So findet zum ersten Mal die Innovationsplattform IFA NEXTstatt. Hier präsentieren Forschungseinrichtungen, Labore,Universitäten und Start-ups aus 20 Ländern ihre innovativen Produkteund Lösungen. An sechs Thementagen lädt die IFA NEXT zuPanel-Diskussionen und Vorträgen zu Themen wie Smart Home, VirtualReality, Digitale Gesundheit und Künstliche Intelligenz. Die IFAstellt sich thematisch noch breiter auf und ist für die Zukunft gutgerüstet.