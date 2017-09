IFA 2017 - Die global führende Messe für Unterhaltungselektronik startet in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Videomaterial der IFA steht Journalisten im IFA Global BroadcastCenter zur VerfügungDie IFA in Berlin ist die global führende Messe für ConsumerElectronics und Home Appliances. Sie findet 2017 vom 1.- 6. Septemberauf dem Berliner Messegelände statt.Die Aussteller präsentieren hier ihre neuesten Produkte aus denBereichen Unterhaltungselektronik und Elektro-Hausgeräte. ZahlreicheInnovationen feiern auf der IFA Premiere und locken die Zuschauer indie Messehallen. Ein zusätzlicher Bereich, die IFA Global Markets,ergänzt vom 3.-6. September in der STATION-Berlin das Ausstellungs-und Informationsangebot für Fachbesucher und Experten.Mehr als eine reine Messe bietet die IFA ihren Besuchern imSommergarten ein buntes Programm an Unterhaltung und Konzerten im IFASommergarten. Mit Blick auf die Zukunft der Branche findet 2017 zumersten Mal die Innovationsplattform IFA NEXT statt. Hier präsentierensich Start-ups, innovative Unternehmen, Forschungsinstitute undOrganisationen mit ihren Ideen für morgen. Gemeinsam mit dem IFA+Summit und Keynotes bietet die IFA NEXT eine Plattform fürInnovationen und Austausch unter Experten der Branche.Journalisten aus aller Welt werden über die neuesten Techniktrendsberichten. Von der smarten Küche über das vernetzte Auto bis hin zuvirtuellen Realitäten und IoT, das Internet der Dinge, reichen dieThemen der IFA 2017.Medienpartner TVT.media stellt Journalisten umfangreichesBewegtbildmaterial zur Berichterstattung von der IFA 2017 zurVerfügung. Im Global Broadcast Center findet sich Material zurOpening Gala, Messeimpressionen sowie und Interviews mit Ausstellernund Branchenexperten.http://www.ifa-gbc.comPressekontakt:Hannes DollingerProducerTVT.media GmbH, Oberländer Ufer 180-182, 50968 KölnTel.: + 49 - (0) 221 - 78 87 95-40Tel.: + 49 - (0) 179 - 79 98 506Fax: + 49 - (0) 221 - 78 87 95-90Mail: hannes-dollinger@tvtmedia.deWeb: www.tvtmedia.deOriginal-Content von: TVT.media GmbH, übermittelt durch news aktuell