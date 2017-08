IFA 2017: Telematik Award Preisverleihung auf der IFA

Berlin (ots) - Der "Oscar" der Telematik-Branche, die bedeutendstePreisverleihung in diesem Bereich, wird am 3. September erneut aufder IFA in Berlin verliehen. Die Human-Telematik umfasst unteranderem Aspekte wie eHealth, Telemedizin und Smart Home-Lösungen. DerAward für Human-Telematik zeichnet die herausragendsten Lösungen fürein vernetztes Leben und Arbeiten aus.Human-Telematik ist "das Herzstück der Digitalisierung", erklärtKatharina Klischewsky, Herausgeberin der Fachzeitung"Telematik-Markt.de" und Kopf der gleichnamigen Mediengruppe, die denTelematik Award auf der IFA vergibt. Es ist die höchste Auszeichnungdieser Art im deutschsprachigen Raum. Die innovativsten Unternehmen,von Start-ups bis hin zu den "Dinos" der Branche, konkurrieren umPreise in einem Gesamtwert von 20.000 Euro.In diesem Jahr wurden insgesamt 123 Telematik-Lösungeneingereicht, ein deutlicher Zuwachs zur letzten Ausschreibung im Jahr2015 mit 108 Bewerbern. Alle Telematik-Anbieter wollen sich mit ihrerBewerbung die Chance auf eine Nominierung und die begehrteAuszeichnung sichern. Die vollständige Liste der Nominierten istonline auf Telematik-markt.de einzusehen. Die Schirmherrschaft derPreisgala übernimmt Dilek Kolat, Berliner Senatorin für Gesundheit,Pflege und Gleichstellung. Die Verleihung, die den Besuchern undGästen wieder ein spannendes Rahmenprogramm mit Live-Vorführungen undTelematik-Talk bieten wird, findet am 3. September 2017, 14:00 Uhr,in der George-Marshall-Lounge auf der IFA Berlin statt.Es sind die Unternehmen der Telematik-Branche, die die digitaleRevolution weltweit an vorderster Front mitgestalten. Nach Angabendes Bundeswirtschaftsministerium sind schon heute mehr als 20Milliarden Geräte und Maschinen über das Internet vernetzt, bis 2030sollen es demnach rund eine halbe Billion sein.Der Veranstalter: Die Mediengruppe Telematik-Markt.de mit Sitz inAhrensburg bei Hamburg verleiht seit 2010 den Telematik Award, diegrößte Auszeichnung dieser Art im deutschsprachigen Raum. ZurMediengruppe gehören das Printerzeugnis, die FachzeitungTelematik-Markt.de, das gleichnamige Online-Portal, derBranchensender Telematik.tv und das internationale B2B-SuchportalTelematics-Scout.com. Die Mediengruppe erreicht mit ihren Produktenca. 50.000 Entscheider aus Unternehmen, Verbänden, Medien und Messen.Fragen beantwortet die Herausgeberin Katharina Klischewsky(Mediengruppe Telematik-Markt.de, unter Tel. 04102/2054-541 oder perMail unter kkk@telematik-markt.de.)Sie benötigen einen kompetenten Interviewpartner, der Ihnen dieWelt der Human-Telematik erklärt? Birgit Wilkes, Professorin von derTH Wildau und Chefjurorin des Telematik Awards, steht Ihnen unterbwilkes@th-wildau.de gerne zur Verfügung.Professor Christian Facchi, Fachjuror des Telematik Awards,forscht an der TH Ingolstadt zu Car2X-Kommunikation, VerteilteSysteme und SW-Engineering und steht Ihnen unter 0841/9348-3650 oderunter christian.facchi@thi.de ebenfalls als Interviewpartner zurVerfügung.Weitere Informationen gibt es online unter: http://ots.de/iohPWDie IFA ist die global führende Messe für Consumer und HomeElectronics und findet vom 1. bis 6. September 2017 auf dem BerlinerMessegelände (Expo Center City) statt. Ergänzend wird IFA GlobalMarkets vom 3. - 6. September 2017 in der Station Berlin dasAusstellungs- und Informationsangebot für Fachbesucher und Expertenerweitern. Zur IFA 2017 wird es erstmals eine einzigartige undgrößere Bühne für Innovationen geben. Mit dem neu konzipiertenTreffpunkt für Entrepreneure und Forscher, IFA NEXT, wird sich dieHalle 26, in der auch die IFA Keynotes, der IFA+Summit sowie eineigener Ausstellungsbereich namens IFA NEXT Showcase platziert sind,in einen einmaligen Innovation-Hub verwandeln.Pressekontakt:Nicole von der RoppPR Manager+49 30 3038-2217vonderropp@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell