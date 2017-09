IFA 2017: Tages-Highlights der ARD-Halle für Sonntag, 3. September

Berlin (ots) - Mit Information und Unterhaltung präsentiert sichdie öffentlich-rechtliche Senderfamilie der ARD auf der IFA 2017.Während der Messezeit informieren wir Sie täglich (jeweils am Vortag)via Newsletter über die Highlights des vielfältigen Bühnenprogrammsin der ARD-Halle 2.2. Es moderieren Singa Gätgens und RenéKindermann.Highlights des Tages, Sonntag, 3. September:11.00 Uhr: "20 Jahre Zappelduster" mit Nina Rauschenbach undCornelia Seliger / ARD-Bühne11.15 Uhr (und 15.45 Uhr): "Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schrödergibt einen Einblick in seine Arbeit und lädt Messebesucher zumAusprobieren ein - bei "Zuschauer lesen die Tagesschau" / ARD-Bühne11.45 Uhr: Wanda Perdelwitz und Peter Fieseler über"Großstadtrevier" / ARD-Bühne11.55 Uhr: Amorn Surangkanjanajai zu "Lindenstraße" / ARD-Bühne12.45 Uhr: Paralympics-Handbiker Ronny Ziesmer/ ARD-Bühne13.00 Uhr: Musik und Talk mit Olaf und Pia Malo / ARD-Bühne13.15 Uhr: Hermes Hodolides über "Lindenstraße" / ARD-Bühne15.30 Uhr Florian Frowein, Sebastian Fischer und Dieter Bach zu"Sturm der Liebe" / ARD-Bühne17.00 Uhr: IFA-Clubkonzert Eko Fresh / ARD-BühneWeitere Informationen zum Angebot in der ARD-Halle 2.2 erhaltenSie unter: ifa.ard.dePressekontakt:rbb-PresseteamMark StuntzE-Mail: mark.stuntz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell