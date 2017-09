IFA 2017: Tages-Highlights der ARD-Halle für Samstag, 2. September

Berlin (ots) - Mit Information und Unterhaltung präsentiert sichdie öffentlich-rechtliche Senderfamilie der ARD auf der IFA 2017.Während der Messezeit informieren wir Sie täglich (jeweils am Vortag)via Newsletter über die Highlights des vielfältigen Bühnenprogrammsin der ARD-Halle 2.2. Es moderieren Singa Gätgens und RenéKindermann.Highlights des Tages, Samstag, 2. September:11.00 Uhr: "Tatort: Saarbrücken": Elisabeth Brück / ARD-Bühne11.40 Uhr (und 16.30 Uhr): "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer gibteinen Einblick in seine Arbeit und lädt Messebesucher zumAusprobieren ein - bei "Zuschauer lesen die Tagesschau" / ARD-Bühne12.15 Uhr: Sybille Waury und Gunnar Solka zu "Lindenstraße" /ARD-Bühne12.30 Uhr Paralympics-Schwimmerin Kirsten Bruhn / ARD-Bühne13.15 Uhr: Alexander Milz und Julia Alice Ludwig über "Sturm derLiebe" / ARD-Bühne13.40 Uhr: Astrid Frohloff (Kontraste) und Felix Seibert-Daiker(Fakt) / ARD-Bühne14.50 Uhr: Claus Dieter Clausnitzer, Constantin Lücke und FredericBöhle zu "Rote Rosen" / ARD-Bühne15.05 Uhr: "20 Jahre KiKa" mit Felix Seibert-Daiker / ARD-Bühne17.00 Uhr: IFA-Clubkonzert Haudegen / ARD-BühneWeitere Informationen zum Angebot in der ARD-Halle 2.2 erhaltenSie unter: ifa.ard.dePressekontakt:rbb-PresseteamMark StuntzE-Mail: mark.stuntz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell