IFA 2017: Tages-Highlights der ARD-Halle für Freitag, 1. September

Berlin (ots) - Mit Information und Unterhaltung präsentiert sichdie öffentlich-rechtliche Senderfamilie der ARD auf der IFA 2017.Während der Messezeit informieren wir Sie täglich (jeweils am Vortag)via Newsletter über die Highlights des vielfältigen Bühnenprogrammsin der ARD-Halle 2.2.Highlights des Tages, Freitag, 1. September:10.20 Uhr: Food-Bloggerin Felicitas Then und Moderator DennisWilms bei der Koch-Show "Pimp your Food mit Felicitas" / ARD-Bühne11.00 Uhr: "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers gibt einenEinblick in ihre Arbeit und lädt Messebesucher zum Ausprobieren ein -bei "Zuschauer lesen die Tagesschau" / ARD-Bühne12.00 Uhr: Preisverleihung ARD/ZDF Förderpreis "Frauen +Medientechnologie" 2017 / Pressezentrum Halle 6.312.25 Uhr: Christin Balogh und Lukas Schmidt über "Sturm derLiebe" / ARD-Bühne12.50 Uhr: Aaron Rufer und Dunja Dogmani zu "Lindenstraße" /ARD-Bühne13.00 Uhr: Musik und Talk mit Jay Khan / ARD-Bühne13.30 Uhr: Armin Maiwald und "Die Sendung mit der Maus"/ ARD-Bühne13.30 Uhr: Presseforum der Produktions- und Technik-Kommission vonARD und ZDF (PTKO) (weitere Infos unter:http://www.ptko-presseforum.de) / Pressezentrum Halle 6.315.00 Uhr: Live-Radiosendung "Kakadu" von Deutschlandfunk /ARD-Bühne17.00 Uhr: IFA-Clubkonzert Ado Kojo und Serc651 / ARD-BühneWeitere Informationen zum Angebot in der ARD-Halle 2.2 erhaltenSie unter: ifa.ard.de