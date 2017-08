IFA 2017: Presse Service

Berlin (ots) - Mehr Services für Sie - Willkommen im neugestalteten IFA Media Center in Halle 6.3Wir haben für Sie umgebaut und uns eng an Ihren Wünschenorientiert! Das in Design und Struktur neu gestaltete IFA MediaCenter in Halle 6.3 bietet nun für Sie- mehr als 150 Journalisten-Arbeitsplätze,- kostenfreies WLAN sowie LAN-Anschlüsse,- einen gemütlichen Lounge-Bereich mit angegliederter Pressebar,- mehr Sitzplätze, die zusätzlich als Arbeitsplätze genutzt werdenkönnen sowie- zahlreiche Pressefächer für Ausstellerinformationen.Sollten Sie Garderobe oder Gepäck mitführen, so kann diesezukünftig an allen Eingängen der Messe Berlin gegen Vorlage derIFA-Presseakkreditierung kostenfrei aufgegeben werden. SeparateGarderoben werden im IFA Media Center zugunsten von mehr Raum undpersönlichen Komfort nicht mehr zur Verfügung stehen.Ihr IFA Media Center ist vom 30. August - 6. September in der Zeitvon 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Sie!IFA Presse-AnsprechpartnergfuPressesprecher Roland M. StehleTel.: +49 175 240 5536stehle@gfu.deMesse BerlinIFA PR Manager Nicole von der RoppTel.: +49 (0)30 3038-2217vonderropp@messe-berlin.deIFA Presse-AkkreditierungONLINENutzen Sie die Online-Akkreditierung im Vorfeld der IFA. Vor Ort isteine Akkreditierung nur noch reduziert möglich. IFA PresseAkkreditierungVOR ORT30. August von 8 -18 Uhr:Eingang Süd, Eingang Ost, Eingang Halle 21, CityCube Berlin31. August von 8 -18 Uhr:Eingang Ost, Eingang Halle 21, CityCube Berlin1.-6. September von 8 -18 Uhr:Eingang Nord, Eingang Süd, Eingang Ost, CityCube BerlinInteraktiver Geländeplan der IFA 2017IFA AppMit der offiziellen IFA App kann der IFA Besuch effektiv geplantwerden: Hier kann das Aussteller- und Produktverzeichnisheruntergeladen werden, die Suchfunktion zur schnellen Hilfe genutztwerden und die 2D/3D Hallenpläne navigieren unkompliziert undübersichtlich über das Messegelände. Die IFA App ist kostenfreiverfügbar auf Deutsch und Englisch, für iOS und Android.Download AndroidDownload iOSAussteller & Produkte: Virtual Market PlaceDer Virtual Market Place bietet Medienvertretern eine Vielzahl anInformationen rund um die IFA-Aussteller wie eineIFA-Ausstellerliste, Firmenprofile, Presseansprechpartner sowie eineÜbersicht der Produkte und Produktneuheiten. IFA Medientage, 30.+ 31.AugustWährend der IFA Medientage finden zahlreiche Pressekonferenzen derIFA-Aussteller statt.IFA-Website Website für Presse & Fachbesucher: www.ifa-berlin.comIm Pressebereich finden Sie aktuelle Presse-Informationen,Pressetermine der IFA-Aussteller sowie aktuelle IFA-Pressefotos. Hierstehen auch die Chronik der IFA, der IFA-Geländeplan undBeschreibungen zur Verkehrsanbindung zur Verfügung.Website für Privatbesucher: www.ifa-berlin.deDetaillierte Informationen zu Events, Stars und Sternchen sowie denTicketpreisen der IFA finden Sie auf dieser Website.Presseparkplätze/ EinfahrtsgenehmigungenIFA REISE-SERVICEÖffentliche Verkehrsmittel Das Messegelände Berlin ExpoCenter Cityist hervorragend an das Berliner Netz öffentlicher Verkehrsmittelangebunden. Taxistationen, U- und S-Bahnhöfe sowie Bushaltestellenbefinden sich an allen IFA-Eingangsbereichen.Für Fahrzeuge von Hörfunk- und Fernsehsendern, die für dieBerichterstattung notwendig sind, werden auf AnfrageEinfahrtsgenehmigungen erteilt. Ansprechpartner: Daniel Kolm,d.kolm@messe-berlin.deDas Parken im ICC Berlin ist kostenpflichtig. Informationen zu denVerkehrsverbindungen zum Messegelände Berlin finden Sie auf derIFA-Website www.ifa-berlin.com unter Reise-Service.IFA-Pressetermine: Save the Date- 30. August IFA Opening Press ConferenceAnmeldung- 30. +31. August IFA MedientageAn den Medientagen haben ausschließlich Medien und AusstellerZugang zum Messegelände.- 31. August ShowStoppers@IFAMehr als 80 Branchenführer, Innovatoren und Startups präsentierenrund 1.000 Journalisten neueste Produkte, Services und Innovationen.Bitte registrieren Sie sich bei Steve Leon: sl@showstoppers.com- 1. September IFA-EröffnungsrundgangPressekontakt:Nicole von der Ropp+49 (0)30 3038-2217vonderropp@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell