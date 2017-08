IFA 2017: Premiere für FRITZ!Box 6890 LTE, Neues fürs Smart Home und FRITZ!OS mit noch mehr WLAN Mesh (FOTO)

Berlin (ots) -AVM auf der IFA 2017- Neu: FRITZ!Box 6890 LTE für schnelles Internet per LTE und mitstarkem WLAN- Heizen mit FRITZ!: FRITZ!DECT 301 im neuen Design, mitE-Paper-Display- Neues FRITZ!OS 6.90 für mehr WLAN-Mesh-Leistung im Heimnetz- Erfolgreich gestartet: FRITZ!Box 7590 für DSL und FRITZ!Box 6590CableMit der FRITZ!Box 6890 LTE für Internet über Mobilfunk und starkemWLAN sowie mit FRITZ!DECT 301, einer neuen Version des intelligentenHeizkörperreglers, stellt AVM zwei innovative Produkte auf der IFAvor (Halle 17, Stand 109). Ebenfalls stehen das nächste FRITZ!OS6.90, der neue FRITZ!Powerline 1260E sowie die FRITZ!App WLAN imMittelpunkt des IFA-Auftritts. Die neue FRITZ!Box 6890 LTE bietetschnelles Internet mit bis zu 300 MBit/s über Mobilfunk (5 LTE- und 2UMTS-Frequenzen). Im Heimnetz sorgt sie als leistungsstarker4x4-WLAN-Router mit Multi-User-MIMO-Technologie mit bis zu 2533MBit/s für hohe Geschwindigkeit und Reichweite. So können vieleAnwendungen wie Streaming oder Gaming auf mehreren Gerätengleichzeitig genutzt werden. Wahlweise ist die neue FRITZ!Box stattüber Mobilfunk auch direkt am DSL-Anschluss einsetzbar oder lässtsich über ihren WAN-Port an Kabel- oder Glasfasermodems nutzen. DieFRITZ!Box LTE verfügt außerdem über die sehr gute Ausstattung beiVernetzung und Telefonie, wie auch die neuen Spitzenmodelle für DSLund Kabel: FRITZ!Box 7590 und FRITZ!Box 6590 Cable, die ebenfalls aufder IFA gezeigt werden. Mit FRITZ!DECT 301 zeigt AVM einenintelligenten Heizkörperregler für das automatische Steuern derRaumtemperatur im neuen Design. Das innovative E-Paper-Display lässtsich sehr gut ablesen und steigert zusätzlich die Energieeffizienz.Ein weiteres IFA-Highlight ist FRITZ!OS 6.90, das noch mehrMesh-Funktionen für eine optimale WLAN-Abdeckung zuhause bringt. NeueFeatures wie die Mesh-Verbindungsgrafik für mehr Transparenz, BandSteering für FRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline bieten Anwendernmehr Performance im Heimnetz. FRITZ!OS 6.90 schafft außerdem mehrSicherheit sowie Stabilität und optimiert das Zusammenspiel vonFRITZ!Box mit Geräten anderer Hersteller. FRITZ!OS 6.90 steht inKürze für erste FRITZ!Box-Modelle, FRITZ!WLAN Repeater undFRITZ!Powerline-Geräte bereit.Zur vollständigen Version der Presseinformation:https://avm.de/index.php?id=32820Pressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/pressefotos/Über AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.deOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell