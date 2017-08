IFA 2017: Philips Hue feiert 5. Geburtstag mit Entertainment-Fähigkeiten für Streaming-Inhalte, erweiterten Anwendungen und neuen Produkten (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) -Diese und weitere Presseinformationen sowie Bilder zu den PhilipsLighting IFA-Neuheiten finden Sie hier:http://www2.philips.de/konsumentenpresse/beleuchtungPhilips Lighting (Euronext: LIGHT) präsentiert auf der IFA 2017zahlreiche Neuheiten für Philips Hue. Schalter und Sensoren dessmarten Lichtsystems werden kompatibel mit Apple HomeKit. NeueLeuchten vergrößern die Auswahl, beispielsweise für Bade- undSchlafzimmer, und Lampen-Sets mit Hue Dimmschaltern erleichtern denEinstieg in die vernetzte Beleuchtung. Zudem kündigt der Marktführereine erweiterte Funktion zur Synchronisierung mit Streaming-Inhaltenan. Durch sie werden Nutzer Filme, Videospiele und Musik in neuenDimensionen erleben können. Das Smart Home und die vernetzteBeleuchtung zählen zu den Trendthemen der diesjährigenFunkausstellung.Erweiterte Smart Home-SteuerungSchalter und Sensoren von Philips Hue werden kompatibel mit AppleHomeKit. Ein Bridge-Update wird noch im September den HueTap-Schalter, Hue Dimmer sowie Hue Bewegungsmelder dazu befähigen,direkt mit Apples Smart Home-Plattform zu interagieren und andereHomeKit-Komponenten mitzusteuern. Nutzer werden Szenen ihrer AppleHome-App mit nur einem Tastendruck oder durch ihre bloße Bewegungaktivieren können. So genügt beispielsweise abends ein Druck auf denHue Tap, um das Licht auszuschalten und die Gute Nacht-Szene vonApple Home zu aktivieren, die mit selbiger Aktion dieFensterjalousien herunterfährt, die Raumtemperatur senkt und Türenabschließt.Philips Hue Entertainment: immersive "Surround Beleuchtung"Zudem kündigt Philips Lighting den Start von "Philips HueEntertainment" an. Die neue Funktion ermöglicht Home Entertainment ineiner neuen Dimension, indem sie farbfähige Hue-Lampen mit Filmen,Videospielen und Musik synchronisiert - inklusive gestreamter Inhalteund in enger Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsindustrie. Sie bautauf Pilotprojekten mit Partnern wie The Voice, Syfy und Live Nationauf, wobei Philips Hue Entertainment keinerlei Zusatzequipmenterfordert und kostenlos sein wird. Im Dezember erhalten Hue-Nutzerein entsprechendes Update in ihrer Hue-App angeboten. Diesesaktualisiert die Software in bestehenden Bridges der zweitenGeneration sowie in allen farbfähigen Philips Hue-Lampen."Philips Hue Entertainment wird schnell, synchron und einfacheinzurichten sein. Es macht Hue zu einem natürlichen Bestandteil vonGaming-, Film- und Audio-Erlebnissen. Nutzer werden räumlich in neueSphären eintauchen, denn die Live-Synchronisierung erweitert dasGeschehen von Bildschirmen und Lautsprechern auf den gesamten Raum.Wir konzipieren Philips Hue Entertainment als Surround Sound für dieAugen", sagt Susanne Behrens, Commercial Direktor von PhilipsLighting in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Wir befindenuns in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit führendenAnbietern der Unterhaltungsindustrie. Und heute laden wir weitereAnbieter zu unserem Early Access-Programm ein, das im Oktoberstartet. Mit unserem Entertainment Developer Kit können sie zum Startvon Hue Entertainment im Dezember dabei sein. Gemeinsam erschaffenwir eine neue Generation des Entertainments", so Behrens.Umfassendere Informationen zu Hue Entertainment folgen imMeethue-Entwicklerforum auf www.developers.meethue.com/entertainment.Neue Leuchten zur Gestaltung des AmbientesNeue Leuchten erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten für einschönes Zuhause. Zu den Neuheiten gehören Aufputzstrahler der Serien"Philips Hue White Ambiance Buratto" und "Philips Hue White AmbianceBuckram", jeweils mit bis zu vier einzeln ausrichtbaren Spots, sowiedie Tischleuchte "Philips Hue Felicity", die beispielsweise aufNachttischen das Einschlafen und Aufwachen erleichtert, bei Bedarfauch mit dynamischen Sonnenaufgängen beziehungsweise -untergängen.Zudem kommt mit "Philips Hue White Ambiance Struana" eine ersteLeuchte speziell für Badezimmer. Hell und klar schafft diese optimaleLichtverhältnisse zum Schminken oder Rasieren. Gemütlich-gedimmtverwandelt sie das Bad in ein erholsames Spa-Erlebnis. Wie allenneuen Philips Hue-Leuchten liegt auch ihr ein kabelloser Dimmschalterbei, mit dem sich vier voreingestellte Lichtszenen synchron steuern,dimmen und wechseln lassen. Erweitern lässt sich dasAnwendungsspektrum jederzeit durch eine Bridge.Philips Hue White Ambiance Light Recipe KitEin "Philips Hue White Ambiance Light Recipe Kit" vereinfacht denEinstieg in smartes, bequem anpassbares Licht. Das Set umfasst eineWhite Ambiance E27-Lampe sowie einen mobilen Hue Dimmschalter. Mitihm kann die gesamte Familie voreingestellte Szenen zum Entspannen,Lesen, Konzentrieren oder Aktivieren umgehend bequem steuern, auchohne Internetverbindung, Smartphones oder weiteres Zubehör. Sostarten Kinder frisch in den Tag, bewältigen ihre Hausaufgabenkonzentrierter und abends erleichtert ein warm-gedimmtes Ambiente dasEntspannen. Zugleich eignet sich das Light Recipe Kit auch zurErgänzung bestehender Systeme.Doppelpacks und erweiterte Starter-SetsDoppelpacks mit Philips Hue-Lampen erleichtern die Erweiterungbestehender Systeme. Zwei farbfähige E14-Kerzenlampen oderE27-Klassiker der "White and Color Ambiance"-Familie kommen zu einerunverbindlichen Preisempfehlung von 99,95 Euro in den Handel. Die"White Ambiance"-Varianten bereits zu 59,95 Euro (UVP), "Philips HueWhite" Doppelpacks für nur 29,95 Euro (UVP). Starter-Sets mit Bridgeund drei Lampen wird ein Philips Hue Dimmschalter beiliegen.In den Handel kommen alle neuen Lampen und Leuchten noch in diesemHerbst. Das Light Recipe Kit ist in Nordamerika ab sofort erhältlich.Weitere Informationen zu Philips Hue Entertainment folgen im Laufedes Jahres.