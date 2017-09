IFA 2017: Nilox präsentiert zum ersten Mal die neuesten E-Bikes der DOC-Reihe

Berlin (ots/PRNewswire) -Neben den drei E-Bike-Modellen, zwei neue Skateboards und einHoverboard mit einzigartiger Technologie und in neuem Design für dieNummer eins Italiens unter den Marken für die elektronischeMobilitätHalle 3.2 - Stand 128Nilox (http://www.nilox.com), die italienischeSport-Technologie-Marke der Esprinet Group, verkündet auf der IFA denEintritt in den Elektro-Bike-Markt mit drei Modellen, die entwickeltwurden, um den unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer entgegen zukommen. Die neuesten E-Bikes vervollständigen die DOC-Linie, dieLösungen für die elektronische Mobilität bietet, mit zweiE-Skate-Modellen und einer neuen Generation von Hoverboards, die zuden DOC Hoverboard und DOC E-Rollern hinzukommen von der Marke Nummereins in Italien im Verkauf von E-Boards.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550846/Nilox_New_Products.jpg )(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/467840/Nilox_Logo.jpg )"Als wir vor einigen Jahren unseren Eintritt in den Markt derElektromotoren mit dem DOC Hoverboard studierten, hatten wir schondie Evolution im Kopf, die in diesen Tagen mit den Fahrrädern mitTrethilfe abschließt, nachdem wir die Nummer eins in Italien in jedervon uns eingeführten Kategorie geworden sind. Unsere E-Bikes sind einperfektes Beispiel für die Vereinigung von Sport und Technologie ineinem einzigen Produkt. Unser Ziel ist, uns weiterhin in Europa,unserer Wahlregion, durchzusetzen. Aus diesem Grund haben wir NiloxDeutschland GmbH gegründet, die erste Gesellschaft der GruppeEsprinet, die sich der Marke Nilox in Deutschland widmet. Außerdemwerden wir zwei wichtige Partnerschaften mit der Fußballweltverkünden, die die Markenbekanntheit weltweit steigern wird",kommentiert Michele Bertacco, Brand Director von Nilox.Nilox DOC e-bike X2: Street-Design für das zusammenklappbareE-BikeKompakt, bequem und leicht - Nilox DOC X2 ist das E-Bike, dasentwickelt wurde, um überall mitgenommen zu werden, auch in denöffentlichen Verkehrsmitteln, dank eines zusammenklappbarenStahlrahmens ist es leicht transportierbar.Mit einem Gewicht von nur 20 kg, ist es mit einer Trethilfeausgestattet, die einfach von der Lenkstange aus gesteuert werdenkann. Dank des ergonomischen Sattels und des Schutzblechs ist esperfekt für den alltäglichen Gebrauch. Es ist äußert gelenkig undwendig dank der 16-Zoll-Räder, mit einer zwei- bis dreistündigenAufladung können 15 bis 25 km zurückgelegt werden bei einer maximalenGeschwindigkeit von 25 km/h.Nilox DOC e-bike X2 ist in der Farbe schwarz verfügbar.Nilox DOC e-bike X3: das elektronische Fatbike mit urbanem StilNilox DOC e-bike X3 ist das Fatbike mit Trethilfe, das überallgenutzt werden kann, sowohl in der Stadt als auch auf unwegsamenGelände.Sehr sportlich und umweltfreundlich ist das Nilox DOC e-bike X3ausgestattet mit einer sechsgängigen SHIMANO Schaltung und einerTrethilfe mit drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die perSteuerung an der Lenkstange aktiviert werden können, dies macht dasTreten weniger anstrengend im Vergleich zu normalen "fatties". Diebreiten Reifen mit einer weiten Aufstandsfläche ermöglichen extremeStabilität auf allen Flächen und unterstützt bei Unebenheiten imAsphalt aber auch in schwierigem und glattem Gelände wie Matsch, Sandoder Schnee.Die 20-Zoll-Räder machen es besonders einfach, das X3 zu steuern,und der ergonomische Sattel ist perfekt und komfortabel für unwegsameFahrten. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 25 km/h bei einerReichweite von 45 km und einer Aufladung von nur drei Stunden.Nilox DOC e-bike X3 ist in der Farbe schwarz verfügbar.Nilox DOC e-bike X1: ein Modell für die StadtDas Modell in schlichtem und femininen Design vervollständigt dieSerie. Auch das Nilox DOC e-bike X1 ist mit einer Trethilfeausgestattet, die einfach von der Lenkstange aus gesteuert werdenkann, sowie mit zusammenklappbaren Rahmen, 20-Zoll-Reifen,Gepäckträger, ergonomischen Sattel, Schutzblech, schnellaustauschbaren Akku und USB-Anschluss für die Aufladung desSmartphones.Es ist in zwei bis drei Stunden aufgeladen und erlaubt eineReichweite von 15 bis 25 km.Nilox DOC e-bike X1 ist in der Farbe Weiß erhältlich.Nilox DOC CRUISER und LONGBOARD: zwei Neuheiten in der NiloxE-Skate-ReiheDank der einzigartigen Form ist Nilox DOC Cruiser das idealeSkateboard für alle, die wortwörtlich durch die Stadt surfen möchten.Das längere Deck erlaubt ein entspanntes Lenken, während diezugespitzte Form, die einem Surfbrett ähnelt, die Luft schneidet unddas Gefühl gibt, schneller zu fahren als auf einem normalenSkateboard. Old School Design und ein klassischer Stil vereinen sichmit der Moderne des Elektromotors und der Fernbedienung. So ist esmit nur einer Taste auf der Fernbedienung möglich, auf 12 km/h zubeschleunigen, zu bremsen oder den Kurs zu ändern. Weiterhin kann derNilox DOC Cruiser mit einer zweistündigen Aufladung ohneUnterbrechung bis zu 20 km zurückzulegen.Nilox DOC Cruiser ist in der Farbe Holz und Rot verfügbar.Nilox DOC LONGBOARD richtet sich an Freeriding-Liebhaber. Mit derbesonderen längeren Form und einer Fläche von fast einem Meter, wurdees für Skater entwickelt, die Dancing, Boardwalking und Freestylingperformen. Es ist möglich, Nilox DOC LONGBOARD in zweiunterschiedlichen Geschwindigkeiten zu fahren: Der "Slow Mode"drosselt die Geschwindigkeit auf maximale 15 km/h, während im "SpeedMode" bis zu 30 km/h erreicht werden können.Leicht zu tragen dank seines Gewichts von nur 6,5 kg, kann das DOCLONGBOARD eine Distanz von 20 km zurücklegen mit nur einer Aufladung.Nilox DOC LONGBOARD ist in der Farbe Schwarz erhältlich.Nilox DOC: neues Design und neue SelbstausgleichstechnologieZwei Jahre nach dem Launch des ersten DOC 6,5, das bis heutemeistverkaufte Produkt in Italien, präsentiert Nilox in Berlin dieneue Hoverboard-Generation in futuristischem Design inspiriert vonSportwagen. Die neuen DOC sind mit einer einzigartigen und sehrfortschrittlichen Selbstausgleichstechnologie ausgestattet, was sienoch stabiler und einfacher zu fahren macht, auch dank der Reifen miteinem tieferen Profil.Die neue DOC Hoverboard-Generation ist auch mit Bluetooth und inacht Farben verfügbar.Die Street-Identity der Marke spiegelt sich auch in der neuenProduktserie wider. Die Rucksäcke sind aus technischen Textiliengefertigt und mit Details aus umweltfreundlichem Leder ausgestattetsowie einem PC-Fach: Das Modell Fighter ist ein sportlicher Rucksack,der sehr praktisch ist und zu einer sehr geräumigen Reisetasche wird.Das Business-Modell ist eleganter und ideal für die Stadt, währenddas Everyday-Modell schlichter ist und für den Alltag geeignet.Außerdem präsentiert sich Nilox auf der IFA mit einem neuen Logo.Schlicht und elegant - mit der neuen Version verabschiedet sich Niloxvon eckigen Formen und Großgeschriebenem für runde und harmonischeBuchstaben, in Einklang mit der Neupositionierung der Marke imurbanen Universum mit Lösungen für die elektronische Mobilität.Über Nilox:Nilox (http://www.nilox.com) ist die Technologie-Marke derEsprinet Group für Sport- und Freizeitaktivitäten. Dank konstanterInvestitionen in Forschung und Produktvermarktung, ist Nilox in denJahren weltweit zur italienischen Marke Nummer eins für Action Camsgeworden, in Italien auf Platz zwei in Bezug auf Verkaufszahlen. Mitder DOC-Serie, die E-Bikes, Elektroroller, E-Skates und Hoverboardsumfasst, ist die Marke Nilox ein Synonym für elektronische Mobilitätgeworden. Das Markenportfolio wird durch Wearables,Business-Rucksäcken und professionelle IT-Lösungen vervollständigt.Nilox ist in Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland,Belgien, Frankreich und Groß Britannien erhältlich.