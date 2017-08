IFA 2017: Global bedeutendster Marktplatz ausgebucht

Berlin (ots) - Wachstumsimpulse für die Digitalwirtschaft -Festival der Innovationen - 10. Home Appliances@IFAMarken, Märkte und Innovationen: Mit 1.805 Ausstellern und einervermieteten Fläche von 159.000 Quadratmetern baut die IFA ihreführende Position aus und präsentiert 2017 mehr Innovationen denn je.Nirgendwo auf der Welt werden so viele neue Produkte für das digitaleLeben an einem Ort zusammengeführt wie auf der IFA.Auf dem Messegelände sind die Neuheiten der Markenhersteller zufinden - von global führenden Marken bis zu anerkannten Spezialisten,von Produkten über Zubehör bis zu Services. Der wachsende B2B-Bereichmit den International Halls und den OEM/ ODM-Herstellern hat eineexklusive neue Heimat mit IFA Global Markets in der STATION Berlin.Die Ausstellungsfläche IFA Global Markets hat sich im Vergleich zumVorjahr verdoppelt und ist ebenfalls komplett ausgebucht. IFA GlobalMarkets ist damit Europas größter Sourcing Markt und für Fachbesuchervon Sonntag bis Mittwoch (3.-6. September) geöffnet.Mit der Positionierung von Forschung, Entwicklung undStartup-Unternehmen im IFA NEXT wird sich die Halle 26 in diesem Jahrerstmals in einen inspirierenden Innovation Hub verwandeln. Hierpräsentiert und vernetzt die IFA nicht weniger als globales Know-howund visionäre Ideen zur smarten Gestaltung der digitalen Zukunft. Sowerden die IFA Keynotes, der IFA+Summit und ausgewählte IFAConferences mit dem zugehörigen Ausstellungsbereich im IFA NEXTzentral zusammengeführt.Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin: "Innovation ist die DNA der IFA. Sie stehen seit fasteinhundert Jahren im Mittelpunkt dieser stetig wachsenden Messe.Keine andere Veranstaltung weltweit vereint zu diesem idealenZeitpunkt des Jahres so viele Händler, Einkäufer, Industrievertreterund Medien aus aller Welt."Jens Heithecker, IFA-Direktor: "Wir erleben bereits seit einigenJahren den Trend, dass die IFA deutlich an Attraktivität für dieinternationalen und nationalen Fachbesucher gewonnen hat. So habenwir uns auch von der Zahl der Fachbesucher zur weltweit größten wieinternationalsten CE-Messe weiterentwickelt."Bereits zum zehnten Mal sind Elektrohausgeräte mit Groß und-Kleingeräten Bestandteil der IFA, die inzwischen auch die weltweitgrößte Messe für Home Appliances ist. Gestartet im Jahr 2008 ist HomeAppliances@IFA kontinuierlich in Ausstellerzahl und belegter Flächegewachsen. Was mit vier Hallen begann, ist im Jubiläumsjahr auf 11Hallen angewachsen und die Ausstellerzahl hat sich seit 2008verdreifacht."Wir freuen uns über zehnmal Home Appliances@IFA. Dies ist unteranderem ein Beweis dafür, wie die Bereiche Consumer Electronics undHome Appliances für die überzeugende Mixtur und den stetigen Erfolgder IFA als ideales Podium für erfolgreiche Geschäftsentwicklungenstehen. Keine andere Messe erfüllt die Anforderungen der Industrie,des Handels, der Konsumenten und der Medien derart umfänglich. Diesspiegelt sich in positiven Marktimpulsen und in einem kontinuierlichsteigenden Ordervolumen von zuletzt mehr als 4,5 Milliarden Euro vorBeginn der verkaufsstärksten Jahreszeit wider", erklärt Hans-JoachimKamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consumer & Home ElectronicsGmbH."2008 gab es auf der IFA erstmals ein neues Erlebnis: Neben Hörenund Sehen kamen Riechen, Schmecken und Probieren dazu. Die HomeAppliances haben die IFA nicht nur damit bereichert, es waren auchdie zahlreichen Innovationen, die überzeugt haben. Die seitherkontinuierlich gestiegenen Aussteller- und Quadratmeterzahlen belegenden Erfolg. In kürzester Zeit wurde die IFA zu einem Fixtermin imKalender der Hausgeräte-Industrie. Und der Erfolg der IFA trägtwesentlich zum Markterfolg der Elektro-Groß- und Kleingeräte bei. Soerwarten wir auch in diesem Jahr für den globalen Markt derElektro-Groß und Kleingeräte eine positive Entwicklung", erklärt Dr.Reinhard Zinkann, Vorsitzender des ZVEI-FachverbandsElektrohausgeräte und CECED-Präsident.Positive Stimmung in den MärktenIm Bereich Consumer Electronics wird für 2017 global ein Umsatzvon 887 Milliarden Euro erwartet. Dies entspricht einer Steigerung umvier Prozent. Auch der globale Markt für Elektrohausgeräte entwickeltsich positiv. Die Marktforscher rechnen bei Elektrokleingeräten* miteiner Steigerung um etwa sieben Prozent auf ca. 46,5 Milliarden Euro,bei Elektrogroßgeräten mit einem Plus von fünf Prozent auf 180Milliarden Euro. *ohne NordamerikaTrends der BranchenUltraflache TV-Bildschirme, die nahtlos mit der Wand verschmelzenund exzellente Bildqualität bieten, HiFi-Komponenten für Musik inextrem feiner Auflösung, Kameras für 360-Grad-Videos,Sprachsteuerungen für Medien und komplett vernetzte Häuser,Mini-Welten aus der Druckerdüse, coole Gadgets, wie Armbänder oderUhren, für Sport und Spaß unterstützen Fitness und Gesundheit. Diesund vieles mehr ist natürlich auf der IFA zu sehen. Im Segment derHome Appliances gibt es wieder eine breite Palette aus allenGeräte-Kategorien zu sehen, die die große Leistungsfähigkeit derBranche aufzeigt. Die Trends reichen dabei von smarten undvielseitigen Funktionalitäten der vernetzbaren Geräte überRessourcenschonung, Energie-Effizienz, Nachhaltigkeit sowiekomfortable, einfache und individualisierbare Nutzung mitZeitersparnis. Bei der Speisenzubereitung steht die gesunde Ernährungmit frischen Zutaten im Fokus. Neben den herausragenden technischenEigenschaften glänzen Elektro- Groß- und Kleingeräte auch mitexzellentem Design und edlen Materialien.Die IFA ist die globale Leitmesse für Consumer und HomeElectronics. Sie findet 2017 vom 1. bis 6. September auf dem BerlinerMessegelände (ExpoCenter City) statt. Zusätzlich wird IFA GlobalMarkets vom 3. bis 6. September in der STATION Berlin dasAusstellungs- und Informationsangebot für Fachbesucher und Expertenerweitern.