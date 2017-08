IFA 2017: Fernsehen zum Anfassen und Verstehen / Themen-Sessions und Berichterstattung auf allen Kanälen von WELT und N24

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Fernsehen zum Anfassen undVerstehen" bieten WELT und N24 auch in diesem Jahr ein vielseitigesIFA-Programm: Am Messestand in Halle 9 haben die Besucher vom 1. bis6. September Gelegenheit, hinter die Kulissen eines digitalenMedienunternehmens zu blicken, Nachrichtenproduktion live zu erlebenund in die Themenwelten von N24 und N24 Doku einzutauchen.Live im TV, auf allen digitalen Kanälen und direkt vor Ortberichten WELT und N24 von den Neuheiten der diesjährigen IFA:Bereits ab Donnerstagabend (31.8.) und an den folgenden Messetagenist das Moderatorenteam Marcus Tychsen und Felicia Pochhammer on airund informiert die Zuschauer in TV-Schalten zur "Börse am Abend" undzu den N24 Nachrichten über die IFA-Highlights und die neuestenTechniktrends. N24-Wettermoderatorin Susanne Schöne empfängt vor Ortspannende Talkgäste und führt mit Experten durch ausführlicheProdukttests. TV-Fans können sich am Stand per Greenscreen direkt indie virtuellen Doku-Welten des Informationssenders beamen oder einTeleprompter-Training absolvieren.In Talks und Themen-Sessions haben die IFA-Besucher die Chance,den Sendergesichtern und Reportern hautnah zu begegnen: "N24Drive"-Moderator Christoph Bauer stellt am Sonntag (3.9.) dieneuesten Trends aus der Automobilbranche vor. Am Montag (4.9.) wirftN24-Talker Michel Friedman einen Blick auf die anstehendenBundestagswahlen und kommentiert das Kanzlerduell zwischen AngelaMerkel und Martin Schulz. TV-Moderator Markus Föderl präsentiert amDonnerstag (5.9.) sein neues Talkformat "Ausgesprochen", das imHerbst exklusiv auf N24 Austria startet.Unsere Reporter sind nicht nur für die Zuschauer und Online-Userauf der IFA unterwegs, sondern geben direkt am Stand spannendeEinblicke in ihren Arbeitsalltag: Martin Heller teilt in zweiTechnik-Sessions am Dienstag (5.9.) und Mittwoch (6.9.) seineErfahrungen als Netzreporter und demonstriert, was es bei derEchtzeit-Berichterstattung mit dem Smartphone und der Produktion von360-Grad-Videos zu beachten gilt.Am Samstag (2.9.) und Sonntag (3.9.) kommen alle Foodies voll aufihre Kosten: Pünktlich zum Start der neuen Folgen derN24-Reportagereihe am 5. September verrät "Die Foodtruckerin"Felicitas Then in einer Popcorn-Session inklusive AutogrammstundeGeheimtipps aus ihrer mobilen Trailerküche. Foodbarn, das neuedigitale Magazin für Genießer von WELT, präsentiert den IFA-Gästen inzwei Kitchen-Sessions die neuesten Foodtrends und Favoriten aus derRedaktionsküche.Space-Fans sind am Sonntag (3.9.) bei WELT und N24 genau richtig:Der Mondrover von PT-Scientists ist nicht nur ab dem 17. Oktober inder zweiten Staffel von "Spacetime" zu sehen - dieRaumfahrtkonstrukteure stellen ihre Entwicklung live dem IFA-Publikumvor und berichten von ihrer geplanten "Mission to the Moon". ImSpace-Talk erzählt Nicola Baumann, Finalistin des Wettbewerbs "DieAstronautin", von ihrer Ausbildung zur ersten deutschen Astronautinauf der Internationalen Raumstation ISS.WELT und N24 auf der IFA 2017:Täglich vom 1. bis 6. September in Halle 9 (Stand 107) auf demMessegelände am Berliner Funkturm, live im TV und auf allen digitalenPlattformen von WELT und N24Das ausführliche IFA-Programm finden Sie unter www.welt.de/IFA2017Pressekontakt:Daniela LangeN24 ProgrammkommunikationTelefon: +49 30 2090 4625E-Mail: daniela.lange@weltn24.deInstagram & Twitter: @N24N24-Presselounge: www.presse.n24.comOriginal-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell