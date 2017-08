IFA 2017: B2B-Sourcing-Plattform IFA Global Markets mit Expert Talks & Business Days

Berlin (ots) - IFA GLOBAL MARKETS EXPERT TALKS ist Teil von IFAGlobal Markets, Europas größtem Sourcing-Markt. Diese Gesprächefinden zweimal am Tag in Form von Branchen-Panels statt undvermitteln Einkäufern und Herstellern, die in der Lage sein müssen,die neuesten Entwicklungen hinsichtlich Kaufanforderungen, neuerMöglichkeiten und Herausforderungen zu verstehen, den nötigenEinblick.Informieren Sie sich in englischer Sprache über globaleEinkaufstrends!Die Branchen-Panels und Experten im Überblick:Sunday, 3 September10:00 - 10:30 hVDEEnergy efficiency - Legislation and requirements for householdappliances in the EUVDE @ IFA Global Markets Expert Talks (PDF, 487,9 kB)10:30 - 12:00 hMore than Reality - VR on Every StreetCyril Tuschi, CEO Pascal Morgan, Head of Innovations VonderlandBerlin12:00-13:30 hPanel Discussion: Challenges in DistributionBob Snyder, Editor Channel Media EuropeMorten Frederiksen Head of OEM/ODM EET GroupAdam Zwierzynski, CEO Alstor14:00 -15:00 hAmazon BusinessReach new business customers on Amazon (Must Pre-register)Amazon Business @ IFA Global15:30-17:00 hPanel Discussion: Challenges & Trends in DistributionBob Snyder, Editor Channel Media EuropeTobias Redlin, Managing Director iGo3DManjit Gidwani, Business Development, MBX International Ltd.Rebecca Fuchs, Head of Retail Sales NimansMonday, 4 September10:00 - 10:30 hVDEThe Chemical Product Safety of Electronic Products10:30 - 12:00 hIFA Business Days - Enterprise Europe NetworkHow to Enter New Markets: Indonesia, PhilippinesIFA Business Days - Enterprise Europe NetworkKumala Chandra, EU-Indonesia Business NetworkAntonio Alcazar, EU-Philippines Business Network12:00-12:30 hProduct Design Trends for Global MarketsAnouk Groen, Research Manager / Designer, GK Design Europe12:30-13:30 hPanel Discussion: Where is the New Opportunity in MobileCommunications?Bob Snyder, Editor Channel Media EuropeMagnus Michael, Prokurist & COO, Michael Telecom AG14:00 -15:00 hAmazon BusinessReach new business customers on Amazon (Must Pre-register)Amazon Business @ IFA Global Markets Expert Talks15:30-17:00 hPanel Discussion: Challenges & Trends in DistributionBob Snyder, Editor Channel Media EuropeMike Lange, Managing Director, Z-Wave Europe GmbHJoerg Reimann, Director 3D/Storage, UFP Deutschland GmbHFergal Dempsey, Head of Business Development, Exertis SupplyTuesday, 5 September10:00 - 11:00 hIFA Business Days - Enterprise Europe NetworkHow to Enter New Markets: ChinaSabine Yang-Schmidt, Senior Consultant for International Affairs,IHK PotsdamIFA Business Days - Enterprise Europe Network11:00 - 12:30 hIFA Business Days - Enterprise Europe NetworkProtecting Your IP Rights (Special Insight into China)IFA Business Days - Enterprise Europe NetworkDr. Bertram Huber, China IPR SME Helpdesk12:30-13:30 hPanel Discussion: Three Futures: Displays, VR, & LED LightingBob Snyder, Editor Channel Media EuropeDr. Bill Liu, Founder and CEO, Royole CorporationGary S. Weissberg, Director of Product Management, Light EngineLTD14:00 -15:00 hAmazon BusinessReach new business customers on Amazon (Must Pre-register)Amazon Business @ IFA Global Markets Expert Talks15:30-17:00 hPanel Discussion: Challenges & Trends in DistributionBob Snyder, Editor Channel Media EuropeMagnus Michael, Prokurist & COO, Michael Telecom AGNick Graves, CEO, Aquilla EuropeNicolai von Tsurikov, Managing Director, CorwellArthur Baanders, Business Development Smart Homes, Digital HomeLifestyle (DHL)Wednesday, 6 September10:00 - 11:30 hPanel Discussion: New Routes to Europe's MarketsBob Snyder, Editor Channel Media EuropeMick Grom, CEO, C-NEOSamy Moustafa, Global Sales Manager, Deal Of Sweden12:00-13:00 hAmazon BusinessReach new business customers on Amazon (Must Pre-register)Amazon Business @ IFA Global Markets Expert TalksBusiness Sessions @ IFA Global Markets Expert TalksIFA Business DaysDie IFA Business Days auf der IFA Global Markets bietenzweistündige Vorträge und Workshops zu verschiedenen Themen rund umdas Auslandsgeschäft an.04.09.2017, 10:30-12:00 UhrHow to Enter New Markets: Indonesia, PhilippinesKumala Chandra vom EU-Indonesia Business Network und AntonioAlcazar vom EU-Philippines Business Network zeigenerfolgversprechende Strategien, um die beiden lukrativen Märkte zuerreichen.05.09.2017, 10:00-11:00 UhrHow to Enter New Markets: ChinaSabine Yang-Schmidt, Senior Consultant for International Affairsbei der IHK Potsdam, berichtet auf Basis langjähriger Erfahrung überdie Möglichkeiten, Zugang zum aktuell wichtigsten Weltmarkt zuerhalten - China.05.09.2017, 11:00-12:30 UhrProtecting Your IP Rights - Special Insight into ChinaDr. Bertram Huber vom China IPR SME Helpdesk berichtet, wieUnternehmen ihre Rechte an geistigem Eigentum wirksam schützen können- insbesondere in der Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern.IFA Matchmaking MeetingsBei gezielten Matchmaking Meetings haben Aussteller und Besucherdie Gelegenheit, genau die richtigen potenziellen Geschäftspartner zutreffen. Die Meetings werden bereits im Vorfeld organisiert. Kurz vorBeginn der IFA erhalten Sie dann einen Ablaufplan mit den bestätigtenTerminen.Registrieren Sie sich hierAlle Veranstaltungen der IFA Business Days und der IFA GlobalMarkets Expert Talks bei IFA Global Markets sind kostenlos und findenhinter Halle 5 der STATION-Berlin, im Raum Symposium statt.IFA Global Markets - Auf einen BlickÖffnungszeiten:3.-5. September 10 - 18 Uhr,6. September 10 - 16 Uhr- 4 Tage Ausstellung (3. - 6. September 2017)- ausschließlich für Fachbesucher- Läuft parallel zur IFA, nur 20-30 Minuten vom Messegeländeentfernt- Kostenloser permanenter Shuttle-Service während derÖffnungszeiten zwischen Berlin ExpoCenter City & STATION Berlin- Zutritt zur IFA und den IFA Global Markets mit nur einem IFAFachbesucher-Ticket- Kombinierte App für IFA und IFA Global Markets- Ein gemeinsamer Katalog für IFA und IFA Global Markets- Fachbesucher-Führungen- Europäische und internationale Einzelhändler und EinkäuferIFA Global Markets TICKETSHOPIFA Global Markets in der STATION Berlin ist nur 20-30 Minuten mitBus/ U-Bahn vom IFA-Messegelände entfernt.Schon jetzt präsentieren sich weit über 600 AusstellerDem wachsenden B2B-Bereich mit den International Halls und deninnovativen OEM- und ODM-Herstellern geben wir mit IFA Global Markteseine exklusive neue Heimat. Dieses Angebot, das sich besonders anFachbesucher richtet, stellt OEMs und ODMs und damit gezieltNicht-Markenhersteller in den Mittelpunkt der Ausstellung. Auf demMessegelände selbst wird dadurch mehr Platz für neue Player sein.Pressekontakt:Nicole von der RoppPR Manager+49 30 3038-2217vonderropp@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell