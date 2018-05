IFAT 2018: HOK Aktivkoks - Abscheidung von Dioxinen und Furanen in Elektrostahlwerken

Köln (ots) - Aufgrund der guten Konjunktur und der steigendenNachfrage laufen Elektrostahlwerke auf Hochtouren. Mit 570 MillionenTonnen pro Jahr ist Stahl weltweit der am häufigsten wiederverwerteteRohstoff. Bei der thermischen Behandlung des mit Farben, Ölen oderanderen organischen Substanzen beladenen Schrottes entstehen jedochDioxine und Furane. Hierbei ist die Stahlproduktion mit densteigenden Anforderungen an den Umweltschutz in Einklang zu bringen.Aufgrund der großen Abgasmengen und hoher Investitionskosten istein Verfahren zur Abgasreinigung gefordert, das technisch wirksam undgleichzeitig wirtschaftlich vertretbar ist. Da die adsorptiveAbgasreinigung mit HOK Aktivkoks eine effiziente Maßnahme zurAbscheidung dieser Schadstoffe ist, hat die Rheinbraun BrennstoffGmbH in den letzten Jahren insbesondere in Italien zahlreiche Kunden.Flugstromverfahren als kostengünstige Technik zurSchadstoffreduzierungEine bewährte und zudem preisgünstige Methode zur Abscheidung vonDioxinen und Furanen stellt das Flugstromverfahren dar, bei dem HOKAktivkoks zum Einsatz kommt. Bei diesem Verfahren wird HOKstaubförmig in den Abgasstrom vor einer Entstaubungseinrichtungeingeblasen. HOK verfügt aufgrund seiner porösen Oberflächenstrukturüber besonders hohe adsorptive Fähigkeiten. Der große Anteil an Meso-und Makroporen ermöglicht eine leichte Zugänglichkeit der innerenOberfläche, die entscheidend für die Adsorption von großmolekularenVerbindungen wie Dioxinen und Furanen ist. Darüber hinaus werden auchSchwermetalle wie Cadmium, Blei und Quecksilber sowieSchwefelwasserstoff, organische Lösemittel, polychlorierte Biphenyle(PCB) und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)zuverlässig abgeschieden - viele dieser Stoffe bis unter dieNachweisgrenze.Hochwertiges Adsorbens, einfache LagerhaltungNeben den hüttentechnischen Prozessen kommt HOK Aktivkoks aufgrundseiner guten Eigenschaft zur Mehrkomponentenadsorption hauptsächlichbei der Müll- und Sondermüllverbrennung sowie in Feuerungsprozessenzur Mitverbrennung von Reststoffen in Industrie und Gewerbe zumEinsatz. Weltweit haben sich inzwischen 500 Betreiber für dieAnwendung von HOK im Umweltbereich entschieden, wobei jährlich rund60.000 Tonnen zum Einsatz kommen.Hergestellt wird HOK Aktivkoks auf Basis rheinischer Braunkohle imHerdofenverfahren. Diese Produktionstechnik gewährleistet einMassenprodukt auf einem hohen und konstanten Qualitätsniveau inAnlehnung an DIN ISO 9001. Weltweit über die Rheinbraun BrennstoffGmbH vertrieben erfolgt die Lagerung vor Ort beim Kunden inStahlsilos einfachster Bauart.Fachbesucher können sich auf der diesjährigen IFAT, derWeltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft,vom 14. bis 18. Mai 2018 in München auf dem Messestand A4.410 derRheinbraun Brennstoff GmbH ausführlich über dieAnwendungsmöglichkeiten von HOK informieren."HOK" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Rheinbraun BrennstoffGmbH. Weitere Informationen unter www.hok.deKontakt:Rheinbraun Brennstoff GmbHJürgen WirlingLeiter Abgas- und WasserreinhaltungLudwigstraße50226 FrechenTel.: +49 (0) 221 / 480-22520Fax: +49 (0) 221 / 480-1369E-Mail: juergen.wirling@rwe.comPressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: Rheinbraun Brennstoff GmbH, übermittelt durch news aktuell